館長拒時力不分區立委 坦言有動心

時代力量立委黃國昌（左）日前邀約「館長」陳之漢擔任不分區立委遭拒。圖／翻攝飆捍臉書粉絲團 分享 facebook

網路名人、健身教練「館長」陳之漢透露，時代力量立委黃國昌日前拜訪，邀請他列入下屆時力不分區立委名單。黃國昌昨天證實，他與館長談的是「更大格局」，目的是擴大支持基礎，國會要有關鍵的第三勢力。不過，陳之漢表示，雖然有點動心，但沒有參選或當官的打算。

陳之漢七日晚間網路直播時表示，黃國昌上門徵詢他擔任時代力量不分區立委的意願，「他說四年下來，他累了，希望我出來占一個不分區位置。」但他婉拒黃的邀請，原因是社會上多數人還是無法接納他，還是喜歡會說謊而非做事的人，且他的事業還在發展階段，對員工、粉絲、老婆都有責任，一定要把企業做起來，先自救才能救人。

陳之漢坦言對黃國昌的邀約有點興奮，除了擔任立委可以做事，也苦於最近被很多議員欺負，對他提告的政治人物一大堆，「如果自己是個立委，那就不一樣了」。

黃國昌說，館長是從公民立場監督政治人物、國會，不分藍綠從市民觀點表達心聲；自己在立法院三年多感觸很深，台灣需要一個不讓兩大黨過半的新國會，為達成這個目標，需要更多連結與更強的社會力。

至於黃國昌未來的動向，他說，館長是請益之旅第二站，未來請益的對象都非政黨人士的政治素人，請益之旅告一段落，會向眾人報告最後的決定。他期待時力要走自己的路，不要當「小綠」，如果時力決定當小綠，他會毅然決然離開這政黨。