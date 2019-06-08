【即時短評】蔡賴不對稱戰爭 「全民調」挺誰？

2019-06-08 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



民進黨總統初選政見會今天登場，雖非辯論形式，但蔡英文總統與行政院前院長賴清德同台發表政見，並透過回答提問各有攻防，可算是初選以來最「近身肉搏」的一次。蔡英文大打團結牌，賴清德要拚接力賽，既有溫情喊話，也有堅定承擔，誰能勝出，就看最後民調見真章。

蔡賴初選之爭，除了初選時程及民調方式多所爭議，雙方一直糾結在兩大問題：一是蔡陣營不滿賴清德「偷襲」登記參選，打亂蔡的大選布局；二是賴陣營質疑蔡總統一再避談若輸掉初選是否挺賴，讓初選結果充滿懸念。

這兩大問題，也成為今天政見會的焦點。賴清德從登記參選第一天就背負「突襲」的罵名，他在申論的第一個重點，就強調沒有否定過去，而是共同承擔執政功過，並隨即提到台灣是民主國家，非世襲帝制，交棒、接棒都應由人民決定，「沒有宮廷政變、偷襲或是誠信的問題，何況那些指控都不是事實」。

釐清參選正當性之後，賴清德轉守為攻，反問蔡英文，若他贏得初選，是否支持？蔡英文在政見會仍未直接答覆，但在會後記者會上，終於首度表示「我是黨員，一個黨員必須遵守黨的意志和黨的決定」，也算間接給予肯定答案。儘管賴清德未必滿意蔡英文的回答，但政見會的過招已經結束，接下來就是民調的「真刀真槍」。

在政見會之前，行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁，以及許多部會的網路社群文宣，都已公開挺蔡；今天包括桃園市長鄭文燦、立法院長蘇嘉全也表態挺蔡，蘇嘉全甚至說「如果她（蔡）做錯了，就是用了不對的行政院長（指賴）」，讓人見識到握有行政資源者全面發動的「不對稱戰爭」。連高雄市長韓國瑜都忍不住為賴抱屈，直言「民進黨擺明要做掉賴清德」。