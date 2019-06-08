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挑戰！十年有成

談太陽花 王金平：和我沒關係、但我拿樓梯讓大家下

2019-06-08 22:44聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

2014年3月18日到4月10日發生的太陽花學運，不滿立院通過「海峽兩岸服務貿易協議」學生、團體到立院抗議，占領國會，引起海內外重視。當時的立法院王金平今天談到太陽花學運時說，發生學運的問題出在國民黨、出在政府，和他一點關係都沒有，但最後是他設法收尾，發表聲明，搬了一道樓梯讓府院黨及部會一起下樓梯。

王金平今天在高雄市岡山出席王金平之友會高雄三山分會成立大會時，向支持他的鄉親說他當立法院長17年，為國家處理過許多重大事情，沒有功勞也有苦勞，其中一件就是太陽花學運。

他表示，太陽花學運問題出在國民黨，出在政府，和他一點關係都沒有，也不是他去造成的； 太陽花學運誰有能力去處理？如果能處理 ，早就處理好了，結果到最後不是他收尾，學運到第16天時，他想出一個辦法，發表一個聲明。

他說，那天早上他打第一個電話給立委黃昭順，從南部的立委一直往北部的立委打電話，對國民黨立委說，4月6日（2014年）上午11點到立法院來，他要在立法院前發表一個聲明，後來有30多位立委趕到立法院，他就發表一個聲明，學生聽了聲明後很高興說好，他們要離開國會，並說給他們4天時間讓他們協調相關事宜，最後學生離開立法院 ，陽花學運結束。

王金平說，可能你們不知道，這支「樓梯」拿上去之後， 總統府、總統（當時是前總統馬英九）、行政院、教育部、內政部、警政署、立委等都下得「樓梯」來，搭同一樓梯下來，否則後來不知會發生什麼大代誌，沒有人知道。

他表示，積這麼久的立法經驗、協調朝野的經驗，要如何解決，他心裡有數，到最後和平解決，沒有留下後遺症。

「問題不是我惹的，我要去收拾善後；政府沒有辦法解決，我們開六次朝野黨團會議，沒有辦法處理此事！」王金平表示， 還好老天幫忙，讓他當時有靈感想出那個解決辦法。

他說寫了一本書，裡面是想到的才寫進去，沒有想到還有一大堆，總是慢慢的會讓會全國人民知道他走過的路。

立法院前院長王金平今天談到2014年的太陽花學運，強調問題不是他惹的，但最後靠他...
立法院前院長王金平今天談到2014年的太陽花學運，強調問題不是他惹的，但最後靠他設法才解決難題。記者劉學聖／攝影
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太陽花學運立法院王金平
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