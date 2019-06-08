需有利明年大選 國民黨今起辦黨代表座談修黨章意見

2019-06-08 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨7月28日將召開全代會，這次全代會預計將推動黨章修正，涉及黨章修正意見匯集的各縣市黨代表座談會今天（8日）傍晚從桃園市起跑。黨務人士表示，目前除縣市長列當然中常委一案外，黨中央對所有其他提案也都採開放態度。

據了解，除縣市長列當然中常委案外，也有黨中央委員醞釀提案讓黨代表席次減半。

黨務人士表示，經黨代表座談會匯集黨章修正意見後，黨章研修小組預計6月底起正式開會評估提案，以「是否有利黨制度長久性衡平」、「修正是否符合黨的利益」與「修正迫切性如何」3原則進行考量，做成決議後經中常會審議後，再送全代會討論。

黨務人士特別點名，因明年總統大選與立委選舉將屆，所謂黨章修正要「符合黨的利益」，就是修正案的推動必須是有利於明年總統大選與立委選舉選情。

黨務人士表示，黨章研修小組將由黨務一級主管、智庫與幾位中常委共同組成，推動黨章研修前期，會先讓各縣市黨部召開黨代表座談會，由小組成員派代表去聽取黨代表對黨章修正想法或意見，帶回研修小組討論後，再具體研議修改黨章事宜。

黨務人士說，各縣市黨代表座談會今天從桃園市起跑後，22縣市會輪流召開，預計7月中下旬完成所有場次，但黨章研修小組在黨代表座談會舉辦一定場次、匯集一定意見後，預計6月底左右，就會開始開會匯聚提案，確認修正必要性。