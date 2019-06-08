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時力邀選立委 館長拒絕：無法與貪腐同流合汙

縣市長成當然中常委 韓國瑜盧秀燕沒意見、侯友宜婉拒

2019-06-08 21:39聯合報 記者周志豪╱即時報導

新北市長侯友宜（左）、台中市長盧秀燕（中）、高雄市長韓國瑜（右）。 圖／台中市新...
新北市長侯友宜（左）、台中市長盧秀燕（中）、高雄市長韓國瑜（右）。 圖／台中市新聞局提供
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國民黨去年底縣市長選舉大勝，黨中央規畫將15席縣市長全增列為當然中常委，預計7月全代會修黨章落實，修黨章前先邀請列席中常會。但因縣市長列席常會狀況不佳，讓常委態度轉向。黨近日初步徵詢3黨籍直轄市長，反應也略為冷淡。

其中台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜對於將縣市長列為當然中常委一事，皆表示「沒有意見」，新北市長侯友宜則明白表示「不需要」。

中常委姚江臨認為，國民黨在野時縣市長成中常委可讓常會擴大民意基礎，但若縣市長覺得沒有必要成當然中常委，黨中央就不用再續推；若黨仍堅持要續推納縣市首長成當然中常委想法，可參考民進黨，僅增列較具代表性的直轄市長即可。

去年底國民黨縣市長選舉大勝，黨主席吳敦義在選後首次中常會上主張邀15位當選黨籍縣市長「積極參與黨決策機制」，姚江臨更提議，讓15人成當然中常委。但因縣市長增列為當然中常委，牽涉到黨章第22條修改，最後決議今年全代會處理。

但隨全代會日近，黨中央有意落實承諾，常委們態度卻轉趨保守，主要原因指向今年1月9日邀縣市長列席常會後，當天僅有8個縣市長應邀列席，之後除了4月24日花蓮縣長徐榛蔚因花蓮縣立委提名問題以中常委身分出席常會，列席狀況並不理想。

五月底（29日）中常會上中常委江碩平也以縣市長必須服務桑梓（鄉里），每星期三要出席常會有難度，建議黨重新考量續推縣市長成當然中常委想法。當時也有常委附和，黨重返執政後就可指定包含政院秘書長在內5位政務官為中常委，意思也到了。

吳敦義會中回應，認同執政後政院秘書長確實是政府與黨之間重要溝通橋梁看法，裁示黨務系統先徵詢黨籍縣市長、直轄市長態度，再研議是否續推。本周三常會前盧秀燕、韓國瑜與侯友宜均已回覆，態度並不積極。

黨務人士表示，黨在野時縣市長列席常會沒太大意義，但若明年重返執政，相信縣市長就會有參與常會決策體系意願。但黨務人士也同意，縣市長平時政務繁忙，難以常態出席常會的問題，確實應該考慮。

中常委韓國瑜中常會
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