推縣市長成當然中常委遭阻 國民黨擬改拋漸進式內造化

2019-06-08 20:40 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



為落實黨內造化承諾，國民黨7月全代會擬推動將「黨籍縣市長」全數列為當然指定中常委，但隨黨章將啟動修正，去年縣市長選後大力支持的挺吳派立委態度轉為保守。黨務人士近日改拋漸進式內造化主張，建議先將縣市長納入可指定常委範圍。

黨務人士表示，目前黨章規定，黨執政時黨主席可指定5席黨籍政務官為中常委，建議可修改為可指定「黨籍政務官及縣市長」為中常委，席次數也適當擴增，先讓部分具民意基礎縣市長可進入常會決策體系，之後再考慮是否全數增列為當然中常委。

黨務人士說，若擴增指定中常委任命範圍與席次，黨主席就可依授權，指定較熱衷或距台北較近縣市長成中常委，克服出席率問題。

黨務人士強調，黨推動黨務內造化想法「沒有改變」，但相較將全數縣市長列當然中常委，漸進式內造化變動較小，黨章修正也較單純。

對此，中常委李德維表示，制度修改要有功能，被指定常委要能來開會，這樣才有意義，以擴增指定中常委範圍與席次方式納入縣市長，會比直接將全部縣市長改列當然中常委可行，但建議指定政務官與縣市長出任常委，增額後總席次應不超過9席。

中常委曾文培則說，可以接受擴增至多3席縣市長成指定常委席次，但前提是不能減少原本5席政務官指定常委席次。不過曾文培仍認為，指定縣市長成中常委，還是有選擇標準問題，維持現行讓縣市長列席方式，才是最有彈性做法。

現行國民黨黨章規定，黨平時最高決策機構的中常會由39席中常委組成，其中32席由黨代表票選產生，7席為黨主席指定中常委。但7席指定中常委中，青年團總團長與全國青工總會長2人為當然中常委，其餘5席則於執政時，指定黨籍政務官出任。