王金平透露扁當總統時停建核四 李登輝一度不見陳水扁

2019-06-08 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



立法院前院長王金平今天在高雄出席「王金平之友會高雄三山分會成立大會」時，向上千名高雄三山鄉親說，前總統陳水扁時期宣布核四停建，前總統李登輝為此不願見陳水扁，當時行政院長張俊雄差點被換掉，是他設法和扁、李3人見面討論，才保住張俊雄，立法院後來則以重大建設和政策案，決議復建核四。

王金平說，從事公職以來為國家無怨無悔的付出，在立法院長17年內通過3000多案，其中法案2000多案，還有17年的國家總預算，他就是盼讓國家正常運作、正常建設、一直進步，「我沒有功勞，也有苦勞！」， 今天回想，國家重大事件，他都站在無私的立場讓事情和諧解決。

他表示有很多事從未對外未講過，並舉例陳水扁當總統時突然宣布停建核四的後續處理。

王金平說，政府宣布停建核四之後，股市大落，地價大落，企業對台灣無信心，外資不來，本資跑至大陸和其他國家。要如何減少衝擊？那時陳水扁要去醫院看李前總統，李不讓扁去，不要見扁，他就跟李說，扁好壞都是我們的總統，要尊重扁，也是扁有權處理後續的事。

他表示，最後也是他建議由他、扁、李3人討論；所以李出院，他和扁去看李，3人說到當時國家幾件大事情，第一、立法院要罷免陳水扁，第二、閣揆張俊雄要下台，閣揆換人；第三、核四廠要如何恢復興建； 第四、勞工的工作時間兩星期要84小時，此案要如何處理。

王金平說，那晚就決定，立院不要罷免總統，要尊重扁，繼續擁護扁好的政策；他說張俊雄做沒有幾個月，讓張繼續做；核四廠問題，他 的意見就是照大法官的解釋，大法官要如何解釋？立院就要做另一個決議說核四廠的建設是國家重大建設、重大決策，如要改變，要立法院同意；所以，要立法院重新決議，當年的1月30日，立院邀請閣揆張俊雄到立法院報告，立院決議核四廠不能停建，要續建，後來他和張俊雄重新共同決議，兩院院長同意核四復建，這是當時的事，後來一步一步走，核四繼續興建。