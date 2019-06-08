海峽論壇受關注 中市府：不會派員出席

2019-06-08 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



第11屆海峽論壇將於6月15日登場，傳出包括台中市政府在內6個地方政府，將派員參加。台中市府新聞局長吳皇昇表示，因正值議會會期，以市政為主，市府不會派員出席。