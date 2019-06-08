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海峽論壇受關注 中市府：不會派員出席

2019-06-08 16:03聯合報 記者余采瀅╱即時報導

第11屆海峽論壇將於6月15日登場，傳出包括台中市政府在內6個地方政府，將派員參加。台中市府新聞局長吳皇昇表示，因正值議會會期，以市政為主，市府不會派員出席。

吳皇昇今天表示，外傳台中市將派員參與「海峽論壇」，不知道消息來源為何，但因海峽論壇適逢議會開議期間，以市政為主，市府不會派員參加。

外傳台中市將派員參與「海峽論壇」，台中市府新聞局長吳皇昇表示，因正值議會會期，以...
外傳台中市將派員參與「海峽論壇」，台中市府新聞局長吳皇昇表示，因正值議會會期，以市政為主，市府不會派員出席。圖／台中市政府提供
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