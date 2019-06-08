賴清德：感謝蔡總統2008帶領 但人民2018已做出決定

2019-06-08 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨總統初選電視政見發表會今天舉行，蔡英文總統、行政院前院長賴清德正面交鋒，賴清德抵達會場華視。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 民進黨總統初選今天舉行政見發表會，行政院前院長賴清德在結論時強調，非常感謝蔡英文總統在2008年帶領民進黨，重返執政，但他也不諱言，去年九合一選舉遭受空前困難，這種狀況下，一定要嚴肅面對人民選票檢驗，必須勇敢掌握接力賽的智慧，「否則2020輸掉之後，總統剛剛談到的執政價值跟成果，都將毀之一旦。」

賴清德說，所謂「一加一大於二」，到底第一個一，是誰來做代表，這非常重要，他是棒球愛好者，今天一場球賽，最大價值就是勝利，球團不會認為派一個最強投手來帶領是背叛團體，如果拘泥於這種想法，最後球賽輸掉也恐怕犧牲所有球員的努力，他肯定蔡總統2008年的帶領，但2018年人民已經做出決定，「我們要不要再錯過這次？如果錯過了重返執政價值將蕩然無存，大家努力毀之一旦。」

賴清德說，請大家支持他，未來他一定守護台灣，維護民主，保障大家決定未來權利。他說，他出身貧困環境在基層長大，他接觸的不是勞工就是農漁民，他將會是傾聽民意深入基層的平民總統，他接受醫學訓練，每天都要面對不同病人的病情變化，必須果決，有積極行動力，還要有跨科部的合作精神，未來如果當總統，他一定是有領導能力解決問題具有執行力的總統。

賴清德說，大家看看他當國代、立委、市長到行政院長，他堅守清廉勤政愛鄉土，他拜訪陳定南基金會，特別說他是「清出於南」，一直以陳定南的清廉勤政愛鄉土為導師。

賴清德說，他在台南七年沒有任何案件，同仁也沒有涉及任何案件，這在地方自治史上非常難得，為了對抗黑金，也堅決推動地方黑金改革，種種都能看出來，他擔任總統會是清廉勤政愛鄉土的總統。

他提到，民進黨每個階段都有不同使命，第一階段是追求民主，打破威權體制，第二是鞏固民主，落實民主生活，現在已到第三階段，面臨中國威脅，必須守護民主，同時要跟國際社會共同合作，把民主推到中國去，讓中國享受民主制度，不僅對台灣可以提供安全環境，也可以得到長遠的兩岸和平，希望大家可以支持他，讓他完成歷史性的工作，過去他從事許多外交工作，現在國際局勢已經改變，過去美國聯中抗俄，跟中國建交，跟台灣斷交，但現在美國發動美中貿易戰，本質是要爭取世界第一。

賴清德說，包括日本、澳大利亞、印度、英國及德國都跟進，這種狀況下，台灣需要有領導能力，有決斷力的總統，在國際變動中，做好還要更好，爭取台灣最大利益。

最後賴清德說，各位國人同胞，勝利是最大價值，未來幾天大家要做出歷史性的決定，請大家支持他，讓他代表民進黨出馬，打這一場總統大選跟立委選戰，他有信心打敗國民黨候選人，他比柯文哲更能守護台灣，比韓國瑜更能治理國家，支持賴清德，讓賴清德代表民進黨，將會跟大家一起努力，壯大台灣，他也說，他從九日到十一日將從屏東開始車隊遊行繼續宣傳理念，「請大家給我支持，更重要是守住電話，守護台灣民主，支持賴清德，我一定把勝利送給你。」