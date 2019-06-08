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【持續更新】韓國瑜花蓮造勢 主辦單位宣布現場超過8萬人

因為這件事 徐永明大罵柯文哲「無比窩囊」

影／韓花蓮造勢 郭：香腸從高雄運到花蓮要多少成本

2019-06-08 15:45聯合報系攝影中心 記者葉信菉╱即時報導

郭台銘下午到新北市三重區中山棒球場為雲林縣文昌國小棒球隊加油打氣，談到韓國瑜花蓮造勢活動，郭台銘表示，一條香腸從高雄運到花蓮要花多少成本？郭台銘強調，應該以當地食材為主。

有學者指出，郭台銘對上韓國瑜，是權貴對上庶民，郭台銘下午受訪時表達他不能接受，他表示他賣模具賺錢，既不炒房也不炒地皮，賺的錢拿去幫助偏鄉的弱勢，從小四坪大的房子擠六個人，白天餐桌，晚上餐桌都變成睡覺的地方，他強調他既不權也不貴。

郭台銘（右三）下午到新北市三重區中山棒球場為雲林縣文昌國小棒球隊加油打氣，談到韓...
郭台銘（右三）下午到新北市三重區中山棒球場為雲林縣文昌國小棒球隊加油打氣，談到韓國瑜花蓮造勢，郭台銘表示，一條香腸從高雄運到花蓮要花多少成本？強調應該以當地食材為主。記者葉信菉／攝影
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郭台銘（左）下午到新北市三重區中山棒球場為雲林縣文昌國小棒球隊加油打氣，並與小球...
郭台銘（左）下午到新北市三重區中山棒球場為雲林縣文昌國小棒球隊加油打氣，並與小球員擊掌。記者葉信菉／攝影
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郭台銘（右）下午到新北市三重區中山棒球場為雲林縣文昌國小棒球隊加油打氣，並練習投...
郭台銘（右）下午到新北市三重區中山棒球場為雲林縣文昌國小棒球隊加油打氣，並練習投球。記者葉信菉／攝影
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郭台銘（右）下午為雲林縣文昌國小棒球隊加油打氣，並贈送小球員印有中華民國國旗的棒...
郭台銘（右）下午為雲林縣文昌國小棒球隊加油打氣，並贈送小球員印有中華民國國旗的棒球帽。記者葉信菉／攝影
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郭台銘韓國瑜
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