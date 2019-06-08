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館長拒絕時力 邱顯智：一起為台灣努力

2019-06-08 13:03聯合報 記者王敏旭╱即時報導

館長陳之漢直播自爆，時代力量立委黃國昌日前找上門，徵詢他擔任時代力量不分區立委的意願，雖然拒絕但很興奮。時力黨主席邱顯智發出聲明，確實探詢過館長的意願，並尊重館長的生涯規畫，一起在不同位置上為台灣努力。

邱顯智指出，時代力量的目標，是讓第3勢力在2020的國會扮演關鍵力量，有效制衡2大黨，為達成這個目標，必須擴大社會基礎，得到更多理念相近的支持者。

邱顯智也表示，感謝館長願意為了相同目標共同努力，站出來呼籲政黨票投第三勢力。

時力黨主席邱顯智發出聲明，確實探詢過館長的意願，並尊重館長的生涯規劃，一起在不同...
時力黨主席邱顯智發出聲明，確實探詢過館長的意願，並尊重館長的生涯規劃，一起在不同位置上為台灣努力。圖／報系資料照片
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時代力量館長邱顯智
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