館長拒絕時力 邱顯智：一起為台灣努力

2019-06-08 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



館長陳之漢直播自爆，時代力量立委黃國昌日前找上門，徵詢他擔任時代力量不分區立委的意願，雖然拒絕但很興奮。時力黨主席邱顯智發出聲明，確實探詢過館長的意願，並尊重館長的生涯規畫，一起在不同位置上為台灣努力。

邱顯智指出，時代力量的目標，是讓第3勢力在2020的國會扮演關鍵力量，有效制衡2大黨，為達成這個目標，必須擴大社會基礎，得到更多理念相近的支持者。