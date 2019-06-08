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【即時短評】韓國瑜花蓮大造勢 都是為了他？

黃國昌批藍綠拚第三勢力 「更大格局」選總統？

2019-06-08 12:39聯合報 記者施鴻基╱即時報導

時代力量立委黃國昌今天說明邀請「館長」陳之漢擔任不分區立委的原委，先開記者會，隨後又開直播談台灣政局看法，並表示未來直播會成為他對外發言的固定模式，只希望找到足夠制衡國、民兩黨的第三勢力，讓台灣更好，他與館長談的是一個「更大格局」。外界觀察他左批藍右打綠，不僅要讓時力「長大」，最後是否拋出參選總統的震撼彈？

「我們不是小綠。」黃國昌說，民進黨和國民黨都狂貼標籤，時力只能以行動去證明自己實踐的價值，如果時力變小綠或決定走小綠路線，他就會離開 ，大家如果相信時力，時力也證明自己不是小綠，希望能匯聚各界力量制衡藍綠，也可以和新政黨合作，任何方式對台灣社會好都可以。

黃國昌以「國昌報告：台灣需要一個新的國會」為主題，延續先前的記者會內容開直播。他說，5月31日前，他把所有心力都放在立法院工作上，很多人詢問他接下來的生涯規畫，但都未回答，因為工作和地方服務幾乎占據所有時間。

他說，館長是請益之旅第2站，未來請益的對象都非政黨人士，而是類似館長關心台灣的政治素人，等請益之旅告一段落，會向眾人報告他最後的決定。

黃國昌先後批馬、蔡政府完全執政的問題。他說，馬政府權力濫用、執政傲慢、暴政虐民，對台灣造成的傷害確來負責任？當初吸引海外資金流入台灣，結果用來炒房，導致房價飆漲；2013年5月立法院通過會計法修正案，讓民代貪汙公款除罪化，院會最後一天4黨團代表關在密室協議，晚上11點多偷偷三讀敲槌通過。

同年發生「九月政爭」，前總統馬英九、前檢察總長黃世銘發動國家機器鬥爭政敵，但他同樣無法容忍立法院前院長王金平、民進黨鞭柯建銘關說檢察官。一邊發動國家機器，另一邊濫用職權關說司法，都沒有看見對國家造成的傷害和錯誤。

2016年總統大選和國會選舉民進黨取得超越預期的勝利，完全執政卻也發生類似情況，如果不想討論的議案根本擺不上。選前時力就被綠營狙擊，預估政黨票至少掉一半約70萬票

他認為，總統大選很重要，2020國會選舉也不能忽視，藍綠支持者可以有不同政治信仰，但應有公義基礎，公平正義的底線不能被跨越， 藍綠用偷雞摸狗方式赤裸裸展現跨越這條線。

「很累，真的很累。」黃國昌說，時力雖然堅持理念，但每次表決幾乎都輸，提出的法案除非讓多數黨採用，否則絕不會過，民進黨有些有勇氣立委不按黨意投票，卻很有限，所以他轉為監督揭弊，「這是在舉手不會贏的情況下，我一個人可以完成的事。」

黃國昌感嘆說，「我就一個人，沒有力量去阻擋，8個委員會也只在1個委員會有投票權。」所以他認為第三勢力一定要長大，只要藍綠任一黨取得絕對優勢，過去11年來發生的事情都會再發生。

他說，希望台灣要有個不會放水打假球的新政黨政黨，但現實上非常、非常、非常困難，只能結合社會力，尋找有共同想法和目標的人士共同努力，希望以公平正義、清廉勤政為標準。

時代力量立委黃國昌左批藍、右打綠，與館長談「更大格局」。記者王敏旭／攝影
時代力量立委黃國昌左批藍、右打綠，與館長談「更大格局」。記者王敏旭／攝影
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黃國昌民進黨館長
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