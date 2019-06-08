時力若當「小綠」 黃國昌：我會毅然決然離開

2019-06-08 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



時代力量立委黃國昌啟動請益之慮，日前拜訪館長陳之漢，盼獲得更多社會連結、更強的社會力，不過外界認為時力無法擺脫民進黨的「小綠」標籤，黃國昌說，「如果時力決定當小綠，我會毅然決然離開這政黨」。

黃國昌今在臉書進行直播前接受訪問，黃說，5月31日以前他把所有心力放在國會，之後他在思考並不是說自己接下來想要做什麼，而是2020年的台灣需要一個什麼樣的新政治，在這目標下思考自己要要進行什麼樣戰鬥位置，他也才會開始一連串請益之旅。

黃國昌表示，他在請益之旅前有充分跟黨主席邱顯智坦率說明他的想法，跟他在思考的問題，作為時力的一員，他個人私心當然希望2020在國會達成制衡藍綠的力量，是在時力平台完成。

黃說，但是有關鍵問題，時力是否能擺脫小綠標籤？這是他希望擴大連結社會力，其他人對與參與時力還有疑慮，甚至沒有這計畫的最主要原因，2020年到底能夠帶給台灣人民什麼樣的國會。