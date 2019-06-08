韓國瑜證實昨會傅崐萁 關心東部區域發展

2019-06-08 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天證實，昨天有和花蓮縣前縣長傅崐萁見面，交換許多對促進花東區域發展的意見，今天下午也會在「2020決戰·贏回台灣」花蓮場上向民眾報告對東部區域發展的看法，包括交通丶觀光等。

今天的花蓮場造勢活動，昨天已湧入大批挺韓民衆，韓國瑜將在「台灣安全、人民有錢」的主軸下論及區域發展的看法。