館長拒絕不分區 黃國昌：兩人談更大格局

2019-06-08 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



館長陳之漢直播時自爆，時代力量立委黃國昌日前找上門，徵詢他擔任時代力量不分區立委的意願，雖然婉拒但有一點興奮。黃國昌說，自己6月啟動請益之旅，而他與館長談的是一個「更大格局」。

黃國昌今在臉書進行直播前接受訪問，黃說，現在大家把焦點目光放在有關於2大黨總統初選候選人，他覺得這很正常無可厚非，不管誰最後代表出來競逐2020總統大位，對台灣未來都會有關鍵影響。

黃國昌指出，他法院3年多感觸非常深，台灣需要一個新國會，一個不讓2大黨過半，存在真正理性監督、強力制衡的第3勢力在這國會，而要達成這個目標需要更多社會連結，與更強的社會力，大家一起來共同支持。

不過館長拒絕黃國昌的不分區立委邀約，黃國昌表示，真正第3勢力形成需要很多社會力連結，也需要各領域專家以及社會上大家共同的參與，擔任立委只是其中一個角色，還有非常多的角色可以扮演。

黃國昌說，館長有自己生涯規畫，館長對於自己的公司、員工也都有一定的責任，其實他跟館長深談完以後就完全了解，不管擔不擔任立委，投不投入2020的選舉，大家有共同信念與目標，在不同工作崗位可以一起合作。