韓粉看過來／東大門夜市攻略三：火車站搭301公車可到

2019-06-08 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮東大門夜市分成4個區塊，攤位有3、400攤，好逛又好吃。記者王燕華／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜第二場造勢活動，今天將在花蓮市六期重劃區登場，活動會場旁，正是每個到花蓮的觀光客必吃必逛的東大門夜市；裡面分成福町夜市、原住民一條街、自強夜市、各省一條街4大區塊，攤商多達3、400攤，集美食小吃大成，此外也有許多特色原住民料理，在各省一條街還有些遊戲攤位，有吃有玩，都值得慢慢尋訪，逛累了，坐下來聽聽街頭藝人表演，放鬆一下肚皮，也是美好享受。

昨晚東大門夜市已湧現人潮，攤商直呼「人潮像過年」，街頭藝人難得被上百人包圍，感覺唱的特別起勁。

●花蓮火車站搭301 可到東大門夜市

東大門夜市位於花蓮市中山路和重慶街口，連假期間傍晚起有從花蓮火車站發車、往返接駁到東大門夜市的301區公車。因應造勢活動交通管制，8日東大門夜市、重慶市場和信義國小3站取消停靠，民眾可在中華路或是重慶路和平路口的臨時站點搭車，一段票23元，乘車洽詢電話0800827656或（03）8630080。

●警方交管 比照重大節慶

東大門夜市昨晚已湧現人潮，加上有電視政論節目拉到現場直播，攤商表示，生意比平時晚上好上兩倍。花蓮警方表示，本次端午連假將比照重大節慶，除加派員警在中山路、中正路及中華路串成的金三角商圈、東大門夜市及火車站周邊等實施交通疏導分流外，今天午8點至晚上8點，將會沿花崗街、和平路、中正路及海濱街畫設加強管制區域，一旦發生回堵立即前往排除，維護市區及活動現場周邊交通順暢。。