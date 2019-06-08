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韓粉看過來／東大門夜市攻略二：排隊名店記得先點再逛

2019-06-08 08:14聯合報 記者王燕華╱即時報導

蔣家官財板是東大門夜市特色名店之一。記者王燕華／攝影
蔣家官財板是東大門夜市特色名店之一。記者王燕華／攝影
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高雄市長韓國瑜第二場造勢活動，今天將在花蓮市六期重劃區登場，活動會場旁，正是每個到花蓮的觀光客必吃必逛的東大門夜市；攤商多達3、400攤，有燒烤、滷味、熱炒、臭豆腐、現打果汁、牛排、春捲等，集美食小吃大成，好幾家更是網友推薦非逛不可的名攤，韓粉千萬不要錯過。

●至少排隊半個鐘頭 才吃得到「第一家烤肉」

原住民一條街內人氣超高、幾乎隨時隨地都在排隊的的「第一家烤肉」，也推薦韓粉必吃，第一家烤肉原本就是自強夜市的排隊名店，搬到東大門夜市後，人氣一樣旺。他的品項眾多、價位標示一清二楚，老闆陳賜郎調製的醬料鹹香合宜，帶點甜味，不少客人一吃上癮，一買就是好幾百塊。

第一家烤肉人潮爆多，每天晚上5點開門時，攤前就滿滿都是人，動輒要等30分鐘到1個小時。今天攤位將提早到下午2點就會開始營業，想嘗美食的可得早點上門，也有網友提供小祕訣，先到攤前點餐，再去逛一圈夜市，逛完回來，就差不多可以拿到香噴噴熱騰騰的烤串了。

●蔣家官財板、螃蟹王 吮指回味

「蔣家官財板」也是夜市內特色名店，內餡種類非常多，走快炒多汁路線，有黑椒、川椒、蔥爆、剝皮辣椒等口味，搭配牛、羊、雞、蟹肉等，也有鳳梨蝦球、沙拉鮪魚等，搭配沾上蛋液再炸過的土司，吃起來外酥內嫩，一下子就喀掉一個。

還有一家「螃蟹王」，人氣菜色就是炸得肉質鮮嫩外表酥脆的整隻螃蟹，還有炸得恰到好處的炸魷魚，也讓不少網友豎起大拇指說「很可以」，是到東大門夜市必點美食。可惜「螃蟹王」在前幾天在東大門夜市大火中受災，目前還在浴火重生中，未來到東大門夜市，別忘了到「螃蟹王」嘗鮮。

「螃蟹王」也是東大門夜市名店，可惜因火災，暫停營業一段時間。圖／報系資料照片
「螃蟹王」也是東大門夜市名店，可惜因火災，暫停營業一段時間。圖／報系資料照片
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第一家烤肉的價格標示清楚，方便消費者想吃什麼自己選。記者王燕華／攝影
第一家烤肉的價格標示清楚，方便消費者想吃什麼自己選。記者王燕華／攝影
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原住民一條街也是花蓮東大門夜市其中一個區塊。記者王燕華／攝影
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第一家烤肉是花蓮東大門夜市排隊名店。記者王燕華／攝影
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