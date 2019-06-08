韓粉看過來／東大門夜市攻略二：排隊名店記得先點再逛

2019-06-08 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



蔣家官財板是東大門夜市特色名店之一。記者王燕華／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜第二場造勢活動，今天將在花蓮市六期重劃區登場，活動會場旁，正是每個到花蓮的觀光客必吃必逛的東大門夜市；攤商多達3、400攤，有燒烤、滷味、熱炒、臭豆腐、現打果汁、牛排、春捲等，集美食小吃大成，好幾家更是網友推薦非逛不可的名攤，韓粉千萬不要錯過。

●至少排隊半個鐘頭 才吃得到「第一家烤肉」

原住民一條街內人氣超高、幾乎隨時隨地都在排隊的的「第一家烤肉」，也推薦韓粉必吃，第一家烤肉原本就是自強夜市的排隊名店，搬到東大門夜市後，人氣一樣旺。他的品項眾多、價位標示一清二楚，老闆陳賜郎調製的醬料鹹香合宜，帶點甜味，不少客人一吃上癮，一買就是好幾百塊。

第一家烤肉人潮爆多，每天晚上5點開門時，攤前就滿滿都是人，動輒要等30分鐘到1個小時。今天攤位將提早到下午2點就會開始營業，想嘗美食的可得早點上門，也有網友提供小祕訣，先到攤前點餐，再去逛一圈夜市，逛完回來，就差不多可以拿到香噴噴熱騰騰的烤串了。

●蔣家官財板、螃蟹王 吮指回味

「蔣家官財板」也是夜市內特色名店，內餡種類非常多，走快炒多汁路線，有黑椒、川椒、蔥爆、剝皮辣椒等口味，搭配牛、羊、雞、蟹肉等，也有鳳梨蝦球、沙拉鮪魚等，搭配沾上蛋液再炸過的土司，吃起來外酥內嫩，一下子就喀掉一個。