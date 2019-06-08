韓粉看過來／東大門夜市攻略一：這兩攤有「通關密語」

2019-06-08 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



從招牌就看得出來，林記燒番麥老闆是超級韓粉。記者王燕華／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜第二場造勢活動，今天將在花蓮市六期重劃區登場，預計全國各地將有數萬韓粉湧入挺韓，雖然有百餘攤的「國瑜夜市」隨行搶商機，但會場旁邊的東大門夜市攤商也要拿出真功夫吸引饕客。

韓粉相揪花蓮挺韓國瑜，也別忘了顧肚腹。活動會場旁，正是每個到花蓮的觀光客必吃必逛的東大門夜市；裡面分成福町夜市、原住民一條街、自強夜市、各省一條街4大區塊，攤商多達3、400攤，有燒烤、滷味、熱炒、臭豆腐、現打果汁、牛排、春捲等，集美食小吃大成，好幾家更是網友推薦非逛不可的名攤，韓粉千萬不要錯過。

●喊出通關密語 免費送水果玉米

韓粉必去的東大門夜市美食，首推原住民一條街的「林記燒番麥」，老闆林上哲本身就是個超級韓粉，攤位上還有他和韓國瑜的合照，招牌放上國旗，寫著「秃子跟著月亮走、我們跟著秃子走」等韓粉式標語。林上哲老早準備好500支水果玉米，今天韓粉上門喊出「韓國瑜選總統」，免費贈送一支。

不過，「林記燒番麥」必吃原因可不是因為老闆是韓粉，重點是店內利用漢方香料及黑豆醬油特調的獨門秘醬，吃起來帶有淡淡中藥香氣。店家在玉米上反覆沾醬、烘烤、再用刷子輕刷掉表層的焦皮以避免苦味，烤一支約8分鐘，顧客都心甘情願等候。

●香榭城果汁也有通關優惠

天氣炎熱，吃完重口味的，來一罐清涼的現打果汁最對味。位於東大門福町一條街的「香榭城」現打果汁，也是經營逾30年的美食名店，和另一家知名攤位「第一家烤肉」一樣，都是從自強夜市遷到東大門的老店。