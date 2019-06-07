當年台嫌遣陸蔡英文這樣說 如今被酸拿不出辦法

2019-06-07 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



大陸公安部今（7）日早上7時，將94名冒充公檢法機關工作人員，進行電信網路詐騙的台灣犯罪嫌疑人，從西班牙押解回到北京。圖／取自新京報網 分享 facebook 西班牙今天將94名台籍詐騙嫌犯遣送中國大陸，總統府前發言人陳以信在臉書以「請問蔡總統：妳還記得肯亞案嗎？」發文，質疑蔡在野時為台嫌遣陸批評馬政府，「請問妳現在貴為總統又能夠拿出什麼辦法來呢？」

陳以信以「請問蔡總統：妳還記得肯亞案嗎？」為題貼文表示：