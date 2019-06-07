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當年台嫌遣陸蔡英文這樣說 如今被酸拿不出辦法

2019-06-07 20:51聯合報 記者洪哲政╱即時報導

大陸公安部今（7）日早上7時，將94名冒充公檢法機關工作人員，進行電信網路詐騙的...
大陸公安部今（7）日早上7時，將94名冒充公檢法機關工作人員，進行電信網路詐騙的台灣犯罪嫌疑人，從西班牙押解回到北京。圖／取自新京報網
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西班牙今天將94名台籍詐騙嫌犯遣送中國大陸，總統府前發言人陳以信在臉書以「請問蔡總統：妳還記得肯亞案嗎？」發文，質疑蔡在野時為台嫌遣陸批評馬政府，「請問妳現在貴為總統又能夠拿出什麼辦法來呢？」

陳以信以「請問蔡總統：妳還記得肯亞案嗎？」為題貼文表示：

今天又有94名台籍詐騙嫌犯，被西班牙送到中國大陸受審，請問政府在哪裡？

他們進一步質疑稱，請問蔡總統：當年第一件「肯亞案」發生時，妳痛批北京無權處理台灣人的遣送，提出最嚴厲譴責與最強烈抗議，要求北京尊重台灣管轄權協商解決，妳當時信誓旦旦地說，政府有責任給予每一個台灣人最充分的保障！現在言猶在耳，請問妳還記得當年說過的話嗎？請問妳現在貴為總統又能夠拿出什麼辦法來呢？

陳以信附上2016年4月12日中央社的報導：「民進黨主席蔡英文表示，肯亞警方以暴力威逼國人及中國大陸方面強制押人遣送做法，民進黨要提出最嚴厲譴責和最強烈抗議。她說，「北京當局無權代表我方處理涉及台灣人民遣送事宜」，更不應以強制手段將台灣人民押送中國。如果台灣人民涉及海外犯罪問題，應押解回台依法審判。即使涉及管轄權競合，也要尊重台灣，透過協商解決。」

肯亞案北京陳以信蔡英文
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