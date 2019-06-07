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兩岸關係考卷不求拿高分 柯P：能補考就好阿彌陀佛

2019-06-07 18:56聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北上海雙城論壇今年是否會辦？台北市長柯文哲稍早參加「水岸台北2019端午嘉年華」開幕式後被問到此事，他表示，雙城論壇今年要辦是第十年，既然以前都有在辦，在他第一個任期四次也沒有停掉，原則上兩岸城市交流是繼續辦；不過，是否因為逼近2020大選敏感時機，這次論壇時間特別難喬？柯解釋說，兩邊市長都很忙，他是叫幕僚跟對岸都在談，要先喬時間、內容，目前正在磋商。

記者追問，是否因2020選舉要到了，時間敏感，才遲遲無法敲定？柯連說沒有，就算沒有選舉，「反正這種事都這樣，每一次大家都要想很久」。至於柯自己是不是因為正在協商，才會選擇在昨晚接受台視新聞、中評社專訪時講很多兩岸政策？柯說，這也是一樣，「透過媒體向全世界表達我的想法。」

至於柯文哲是不是已經訂出參選2020的兩岸原則？柯表示，不管有沒有參選，目前兩岸政策就是這樣。這是否代表柯文哲面對2020，已經準備好了？他說，這就跟考聯考一樣，沒有什麼叫準備好的，「等我要選，你再問我好不好？」

有自信兩岸關係考卷拿到更高分嗎？柯說不會，他已經想過了，大概考到有補考資格就可以了，「阿彌陀佛」；雙城論壇是很好的補考機會嗎？他最後說，其實兩岸之間本來就很困難，特別在中美對抗下，兩邊左右為難，所以夾縫中求生存，大概只能做到這樣而已。

台北市長柯文哲稍早參加「水岸台北2019端午嘉年華」開幕式。記者魏莨伊／攝影
台北市長柯文哲稍早參加「水岸台北2019端午嘉年華」開幕式。記者魏莨伊／攝影
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雙城論壇柯文哲柯P
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