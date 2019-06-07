賴清德談勞基法二修 詹順貴：不符事實，足堪大任？

2019-06-07 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



前行政院長賴清德日前接受媒體專訪提及勞基法二修版本是由勞動部提供，勞部並宣稱已和勞團座談過，政院才依這些修正條文公告，環保署前副署長詹順貴今在臉書po文痛批賴所言「明顯與事實不符，前者卸責，後者收割。這絕不是一個想搶總統大位的人，該有的作為。」更批賴清德為推卸勞基法修惡的責任，草率編織出漏洞百出的脈絡，「先不講道德，單看才能，足堪大任嗎？」

詹順貴以「信賴原則是基於誠信，而非姓賴優先保護原則」為題，文章內容提到，勞基法二修時他仍在執政團隊，他就他所知向大家說明，讀者也可進一步檢索當時相關新聞查證。

詹表示，勞基法一修時，確實出現一些勞資雙方都不太滿意的爭議，為回應一修時的爭議，執政團體才決定啟動二修，當時府方、黨團立委與勞動部達成默契，調整休息日的加班工時改為核實計算、單月加班時數從46小時延長到54小時（後來增加每3個月不得超過138小時限制）、 特休假可遞延1年或可折算領取工資。

詹順貴說，後來之所以引發讓勞團、青年學生乃至公民社會全面跟民進黨決裂開戰的，是時任行政院長的賴清德聲稱傾聽企業聲音與基層勞工需求後，堅持納入以下輪班間隔11小時放寬至8小時特例、7休1可鬆綁至14休2，並要求勞動部直接埋單，也就是外傳賴清德從抽屜拿出來修法版本的由來。

賴清德在媒體專訪中宣稱二修版本是勞動部所提供，勞動部負責人並告知政院已跟勞工團體進行過座談，對此，詹順貴批賴清德明顯是在卸責，他指出，搜尋勞動部二修的預告草案，竟然出現應該是前所未有的同條文卻有甲乙案，就可印證應該勞動部所能決定，也讓勞團出身、當時的勞動部次長廖蕙芳黯然辭職負責。

詹順貴表示，賴清德說是當時的勞動部長林美珠將將每兩周84小時降低至一周40小時，後來意外蹦出一例一休，導致勞資空間限縮，從賴的言論可看出賴清德記憶距離事實非常遙遠。

詹順貴質疑，每兩周84小時降至一周40小時工時早在2015年5月15日即三讀通過，2016年1月1日生效。這是馬政府時代的事，怎會扯上2017年2月才擔任勞動部長的林美珠？他更指出，一例一休是在2016年12月6日三讀通過，12月21日總統公告實施，當時勞動部長是郭芳煜，也跟林美珠部長無關。

詹順貴說，賴清德所言明顯與事實不符，而且都是輕易可查的資訊，賴清德為了推卸勞基法二修修惡的責任，合理化情勢演變，竟然也如此草率編織出漏洞百出的脈絡，「先不講道德，單看才能，足堪大任嗎？」