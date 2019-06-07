蘇志誠爆「兩國論」內幕：李登輝面對美國來使起身就走

2019-06-07 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



前李登輝辦公室主任蘇志誠昨日出席分享會暢談90年代台灣政壇往事。提到1999年轟動一時的「兩國論」，蘇志誠表示，事件發酵後美國派了時任美國在台協會主席卜睿哲來台關切此事，李登輝總接見卜睿哲時起立就走，「國家元首面對外來干涉，要有這種氣魄。」

蘇志誠回憶，1999年7月9日李登輝接受德國之聲採訪，提出「兩岸關係非國與國關係，但至少是特殊的國與國關係」的隔天，輿論一片風平浪靜，是在新聞局為此採訪寫了份說帖並開記者會，定調為「兩國論」後，海內外的輿論才排山倒海而來。

蘇志誠表示，兩國論發酵後，美國派了卜睿哲來台關切，卜睿哲交了一張寫滿英文的A4白紙給李總統看，李總統看完後，僅和陪同的總統府秘書長丁懋時說，「你和他（卜睿哲）說我不是這個意思，你們去談，有什麼結果再和我說。」便起立走人。蘇志誠說，一個國家的元首，面對外來的干涉，要有這種起立就走的氣魄，「我親眼看過他兩次起立就走，一次是這個，一次是在夏威夷拒絕下飛機。」