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「不懂裝懂」動外匯存底干預匯市 孫大千：央行替郭打臉蔡

2019-06-07 10:17聯合報 記者張文馨╱即時報導

美中貿易衝突升溫，全球經濟景氣蒙上隱憂，美國聯準會降息應對，讓鴻海集團總裁郭台銘質疑台灣政府做了什麼。總統府則回應，參選總統的人竟拿聯準會降息指責總統，「沒有搞懂的人，其實是郭董」。不過現在中央銀行坦言，五月動用外匯存底干預匯市，前立委孫大千就在臉書貼文指，這一次，央行替郭董打臉蔡英文了。

孫大千說，身為產業界的老船長，郭台銘董事長對於全球景氣的嗅覺，自然是相當敏銳。「修昔底德䧟阱」的噩夢一旦成真，台海情勢將更為緊張，台灣夾在兩強之間，恐怕很難全身而退。其次，全球兩大強權一旦展開貿易對抗，當然極有可能形成下一次的金融風暴，雖然有經濟學者表示，每一次金融危機發生的主因，大多來自於美元升息所造成的匯率波動。

孫大千說，由於此次貿易戰的主角是美國和中國大陸，一旦彼此祭出關稅制裁，甚至其他的貿易障礙，必然會造成全球投資者的信心危機，引爆美元全面回流，造成美元大幅升值，新興市場的外債負擔加重，最終產生債務危機，這樣的情況在過去一個世紀以來時常發生，台灣政府又怎麼能夠掉以輕心呢？

孫大千表示，如果美國政府不是意識到情勢緊張，怎麼會反轉美元升息的政策，進行降息的動作。連台灣中央銀行的外匯局在今年五月也動用外匯存底，因應外資大逃殺所造成的台幣匯率波動，甚至一反常態對外公布央行介入匯市的操作訊息，試圖要穩定台幣匯率。

孫大千批評，蔡英文政府過度輕忽迫切的危機，甚至試圖粉飾太平，以為只要死抱住美國的大腿，就可以平安大吉。國安會議的三項因應對策，更是紙上談兵，空口說白話。他要就這三項對策，請問蔡英文總統。

對策一，「政策引導及單一窗口，搶台商回台投資潮」，但是，台商全面遷廠回台，根本不是朝夕之間可以完成的事，更何況，產業鏈如果仍然在中國大陸，台商又怎麼可能單獨遷廠回台呢？現在提出這樣的政策，根本就是緩不濟急。

對策二，「強化國際鏈結，打造新南向產業鏈」，不過，一旦全球外資大逃殺，東南亞各國的新興市場也必然受到波及，倘若美金匯率因此飆高，新興市場以美元計價的外債自然會造成嚴重的財務負擔。此時把台商送到東南亞，不正是「羊入虎口」的愚蠢策略嗎？

對策三，「多管齊下、強化台灣整體經濟體質」，然而，由於目前台灣國內的利率水準已在低點，完全沒有任何降息的空間。台灣長久以來過度重視製造業，而製造業在此次中美關稅大戰當中，恐怕很難倖免。未來一旦面臨資金短缺的問題，政府究竟還有什麼政策工具能夠拿來應急？

孫大千說，看來，蔡英文總統不是「裝睡」，她是「不懂裝懂」。

鴻海董事長郭台銘（中）舉美國聯準會可能降息，批評蔡政府「在睡覺、毫無作為」。 ...
鴻海董事長郭台銘（中）舉美國聯準會可能降息，批評蔡政府「在睡覺、毫無作為」。 本報資料照
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