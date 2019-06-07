【重磅快評】央行總裁送給總統的老實樹

2019-06-07 09:04 聯合報 主筆室



藍綠史上最強初選第二名捉對廝殺愈見看頭，蔡英文與郭台銘從兩岸問題嘴砲到世界經濟，「郭董搞不懂」、「裝睡辣台妹」此起彼落，正是相罵求進步，兩人民調都超車黨內冠軍。但這時央行廿年首度江湖亮劍，承認進場干預匯市阻貶，掌風煽過政經巨頭臉面，20億美元的維穩手筆讓大家知道：全球經濟烏雲密布，慎防空頭來襲。

五月是全球經濟重要轉折，美中貿易談判破局，加上兩大經濟體在華為事件開火科技戰，本來景氣數據第一季漸有起色，各研究機構與投行看好下半年，豈料頓時豬羊變色。郭董說會有比金融風暴更大的海嘯，並非無的放矢，他或許用最壞可能作避險準備，但這話聽在馬上要進行初選民調的蔡英文耳裡，就是踢館挑釁。

然而英團隊的反擊馬腳一堆，郭董拿最新情勢叫陣，最愛用「因應情勢變化」開脫昨是今非的蔡政府，祭出谷歌舊資料譏諷郭董「搞不懂」，經濟部還拿第一季的國際評比顯擺台灣今年經濟成長將居四小龍之首。這幾天廣播新聞不斷播報全球經濟衰退的數據預測，諷刺的是廣告時段裡，甜美女聲細數蔡英文拚經濟豐功偉業。

郭、蔡談經濟都免不了初選考量，要知道景氣真相，觀察央行總裁言行比較務實。巧的是，我國央行出手前，大陸、美國的央行先後使招，大陸人行積極阻貶，也用政策工具投放資金，保持市場流動性，免得中小企業週轉失靈，還警告國際空頭別想做空民幣。香港當局也關注亞洲金融危機可能重演，防範國際大鱷鎖定具有許多中國概念資產、中企上市的香港市場成為主要狙擊目標。

若說台灣站邊美國，不必學中港防「空」，那就看看美國聯準備主席鮑爾暗示降息談話。川普去年把美國股市、景氣下修的罪首扣在聯準會升息，還放話換人。可憐的鮑主席一直和不明的經濟前景比耐心，先是三月宣布因應美國經濟成長放緩停止升息，才2個月再釋出準備降息。放出一隊鴿子為的就是美國經濟不進反退。

鮑爾說「不知全球貿易摩擦事件如何、何時解決，聯準會密切關注此事對美國經濟前景影響，會採取適當行動維持經濟擴張」，透露的重要訊息是：難解的貿易爭端才是美國經濟下行禍首。他煽了川普一耳光，先前「關稅人」說只要聯準會降息，美國便可贏得貿戰，結果是美國經濟先亮紅燈。

鮑爾談話另一重點是，重視「政策利率的有限下限」問題，預告在低通膨環境下，聯準會目前降息空間其實很有限，究竟還有多少政策工具支持經濟成長？這也預警，若貿戰持續，聯準會的子彈趨緊。只是川普未必在意，只要有人救火，他便可繼續延長戰線。