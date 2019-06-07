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館長想選立委？超過8成網友支持 還有人勸他選總統

2019-06-07 08:01聯合報 記者林政忠╱即時報導

館長陳之漢今晨在「飆捍」粉絲團發起票選活動，詢問網友對他參選立委的意見，選項有「館長選立委，然後被黑到翻天，然後立委多數重傷送醫」VS「館長不選，持續斂財，繼續迷倒萬千少女」。

館長投票引發館迷關注，投票至今超過5小時，已有破4萬網友投票，其中81％、超過3萬人贊成他選立委，大約19％的人持反對意見。

不只投票結果一面倒，多數人支持館長選立委，還有人勸他直接選總統，如果對上高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲，選情勢必精彩可期。

館長隨後貼文表示，「看了上篇文選立委%數，就知道你們嫉妒萬千少女喜翻偶，才故意投我去選立委」。

儘管館長在臉書貼文表示「這只是好玩」，但他一連3篇貼文都跟選立委相關，讓外界解讀是在「測風向」。

網友已幫他做好海報和口號「沒有藍綠，只有黑青」，政見就是「進立院打立委，當4年打4年」。

有館粉表示，「支持館長選立委，打掛也是為民某福利。當時代力量不分區，讓非選區的我們也能投博啟天尊一票！」

有人勸進，「直接選市長比較有勝算，立委還要看地區，市長直接硬碰硬，一對一」。

也有人質疑，「不會先從里長開始幹起喔！你當里長一樣可以打議員打立委啊！就照我講的這樣打下去，里長很快就可以升到國防部長了！」

「選什麼立委？直接選總統了，然後總統帶隊跟阿共仔開戰，一統中華民國解救大陸同胞」。

館長發起是否選立委投票，有網友替館長製作「沒有藍綠，只有黑青」。圖/取自「飆捍」...
館長發起是否選立委投票，有網友替館長製作「沒有藍綠，只有黑青」。圖/取自「飆捍」粉絲團
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館長（右）發起是否選立委投票，有網友建議他出任時力不分區立委。圖/取自「飆捍」粉...
館長（右）發起是否選立委投票，有網友建議他出任時力不分區立委。圖/取自「飆捍」粉絲團
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館長投票
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