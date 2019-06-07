感激賴赦扁主張 扁酸：有人忘了特赦是總統的憲法特權

2019-06-07 01:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



曾表明支持特赦前總統陳水扁的行政院前院長賴清德本月3日接受「少康戰情室」主持人趙少康專訪時，就赦扁之事表示他支持特赦有兩個條件，一是要完備法律，二是扁家要清楚說明，並向社會道歉。賴清德對特赦扁的看法改變了嗎？陳水扁今（7）日在臉書「新勇哥物語─阿扁踹共」中表示，賴的主張沒有變，他感激賴的赦扁主張，從未迴避，也沒有改變過，「不像有人初一、十五不一樣，不敢面對，甚至推給社會共識，而忘了特赦是總統的憲法特權！」

陳水扁表示，賴說他要對家人發生的事情跟社會道歉並講清楚，這是天經地義的事，沒有不對。他也在2008年8月14日記者會公開道過歉，2009年第二本獄中書「關不住的聲音」第50封阿扁寫給陳前總統的一封信（頁284）也向人民、民進黨和支持者說對不起、道歉了。

陳水扁引述賴清德受訪時說的話，強調賴說的沒有不對。賴清德說，這一次出來參選總統，並不是為了要赦扁才來登記參選，是在台南市市長任內應議員質詢的時候，講出支持特赦這樣的話，當時包括時任高雄市長的陳菊、星雲法師、甚至於馬英九前總統也都考慮特赦阿扁。

賴說陳水扁從政這麼多年，不管是台北市長、立法委員、或是擔任總統，對台灣還是有貢獻，因此這個事情一定要解決，包括扁的審判的程序受到不公正的待遇，且已被關了6年多，如果法律程序完備、阿扁也願意就他家庭發生的事情跟社會道歉，然後講清楚，他覺得應該可以來解決這個事情（特赦）的。