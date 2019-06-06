蔡總統到國訓中心視察 要讓選手更有感

2019-06-06 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統今天與行政院長蘇貞昌到位於高雄的國訓中心，視察行政院核定的第三期「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」，她表示，體育選手代表國家出國比賽，每一位都是我們的台灣之光。政府最重要的責任，就是要為他們提供最好的資源跟設備，讓他們沒有後顧之憂，專心投入訓練。

蔡總統今天與蘇貞昌一同視察國訓中心，除了見到多位台灣之光，還有一項收獲是蘇貞昌就民進黨總統初選中公開表態力挺她。不過，她並沒有在臉書文中提及此事，運動國手還是主角。

蔡總統說，她和蘇貞昌院長今天到國訓中心，視察行政院核定的第三期「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」，一共投入63億元，持續打造優質的訓練設施跟場地，除了提供台灣的選手能夠為2020東京奧運備戰，也讓未來的國家隊選手可以擁有更好的訓練品質。

蔡總統表示，她已經不知道這是第幾次來國訓中心，她也要感謝蘇院長跟行政院全體團隊的努力。蘇院長上任後，政府做事都讓大家很「有感」。她相信等到明年，我們再來國訓中心授旗給東京奧運代表隊時，大家一定會對國訓中心的改善「更有感」。