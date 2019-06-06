郭台銘建議納手機民調 韓國瑜：完全尊重

2019-06-06 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



鴻海集團董事長郭台銘今天會國民黨提名五人小組，提出8點建議，包括初選民調應納入手機民調，民調百分之百採對比民調等。對於郭台銘的建議，高雄市長韓國瑜晚間受訪時表示「完全尊重」。