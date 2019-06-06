蘇志誠談當權者：不要只想當總統 要問為什麼要當總統

2019-06-06 22:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



李登輝辦公室前主任蘇志誠淡出政壇多年，近期因為擔任台灣第一支政治影集「國際橋牌社」顧問再度出現在鏡頭前，蘇志誠今日出席該戲劇的延伸活動國際橋牌社讀書會，並分享在1990年「野百合學運」居中牽線促成散場的內幕。蘇志誠說，當時馬英九、李煥到學運現場皆無法解決問題，他形容當時狀況就像是「被學生踢屁股。」

蘇志誠回憶，學運一開始只有100多人，「當時大家都認為只要有個夠分量的人出來，一定可以解決。」但沒想到事件越滾越大。「那時候馬英九、李煥到現場去被學生踢屁股，沒有人能解決這個問題」。

蘇志誠回憶，散場前一天早上6點，接到當時教育部長毛高文來電表示，瞿海源和賀德芬兩位教授要見總統談學運，蘇志誠心想，「太好了！只要有人肯來談，問題就有希望解決」於是居中牽線促成會談，雙方並進一步談邀請學生代表至總統府內與李登輝會談的結論方向，晚間8點多李登輝總統親自與學生代表見面，到晚上10點多會談結束，府方並把會談錄影帶交給學生，讓學生帶出去放映，學運也在隔日圓滿落幕。蘇志誠表示，會談隔天李總統下班時，特別吩咐車隊到中正紀念堂繞一圈，「空無一人，地上乾乾淨淨。當時中國六四正發生不久，兩邊在比較。」

蘇志誠表示，「當時的領導者如果面對學生，不肯真誠地面對、從心底對話，這一場會是沒有結論的。」他指出，當時李登輝是用跟大人對話的方式和學生代表們直言，什麼可以做得到、什麼做不到，什麼能怎麼做。

蘇志誠也對當權者的角色有所感觸，「不要只想當總統，要問為什麼要當總統、我當總統能做什麼、為什麼非要我不可？」他認為一個領導者必須要有擔當，要清楚知道自己要做的事情是什麼，「如果當時李登輝沒有要進行民主改革的信念的話，還是解決不了問題。」