招攬高中生赴大陸？ 救國團澄清：僅協助行銷

2019-06-06 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



陸委會副主委兼發言人邱垂正。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 有媒體報導救國團近期招攬高中生赴中國大陸，並稱「協助學員評估未來升學就業趨向」。陸委會發言人邱垂正今天表示，活動合作單位是陸方文化部外圍統戰機構，政府將密切關注。對此，救國團發出聲明駁斥，指出並未辦理七彩雲南活動、兩岸青年上海行，活動經費是由大陸研究文教基金會負責辦理，與救國團無關，救國團僅協助其行銷。

有媒體報導，救國團今年暑假將推出「兩岸青年上海行」、「七彩雲南活動隊」等活動，招攬高中生赴陸，並宣稱要「協助學員評估未來升學就業趨向」，邱垂正今表示，此活動的陸方主辦單位是雲南省昆明市台灣同胞聯誼會、中華文化聯誼會，是中國大陸文化部的外圍機構也是對台統戰組織，具濃厚官方色彩，陸委會已請教育部聯繫、提醒相關學校，不宜呼應陸方對台統戰作法，包括協助宣傳及張貼活動資訊等。

救國團表示，七彩雲南活動、兩岸青年上海行的活動經費均由大陸研究文教基金會負責辦理，與救國團無關，救國團僅協助行銷。救國團強調，救國團與該基金會為各自獨立的法人，互不隸屬。

救國團宣稱，據他們了解，該基金會辦理的活動，係本平等互惠原則，增加國內學生視野的一般文教交流活動，並未從事為陸方教育機構招生事宜，或居間介紹的行為，符合兩岸人民關係條例第23條規定及國內相關法規。