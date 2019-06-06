蘇貞昌陳其邁臉書表態：讓蔡總統繼續為台灣拚

2019-06-06 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



總統蔡英文。聯合報系記者劉學聖／攝影 分享 facebook 民進黨總統初選競爭激烈，行政院長蘇貞昌及副院長陳其邁今晚分別在臉書表態，力挺蔡英文總統。蘇貞昌說，領導國家要做很多興革，這一陣子，蔡總統的成績漸漸被看見，「所以，我誠摯地懇請國人同胞，讓蔡總統有多一點時間服務國家，繼續為了台灣拚」。

陳其邁也表示，下周就要進行民進黨總統初選的民調，「我要拜託所有的好朋友，Tag一個你的家人或好朋友，提醒她/他守在電話旁，唯一支持蔡英文，最適合帶領台灣繼續打拼的人選」，「請跟我們一起支持蔡英文總統」。

蘇貞昌今天與蔡總統到國訓中心，為全國最優秀的運動員加油打氣。蘇貞昌表示，他們都是頂尖高手，但也必須要有長時間在此培訓，並且用一場一場的比賽累積經驗，明年才會有好成績。他懇請國人同胞，讓蔡總統有多一點時間服務國家，繼續為了台灣拚。

陳其邁表示，今年1月14日，他和蘇貞昌院長進入行政團隊以來，到現在已經144天，「我們的工作以天為單位，每一日都上緊發條，與各部會一起擬定政策，督促執行，追蹤進度，為人民爭取最大福利、讓人民有感」。

陳其邁說，施政成果已經慢慢浮現，無論是史上最有感全民減稅，台商回台投資超過三千億；北美事務委員會正名為台灣美國事務委員會，以及美國國會通過四大友台法案，都證明蔡英文總統的方向是正確的，「面對是美中貿易戰的變局，又有中國對台灣越來越強烈的恫嚇。蔡英文總統是也毫不畏懼，一肩扛起台灣的未來，堅定前行」。

「當然，蔡英文總統對高雄的建設，包括橋頭科學園區、興達港海洋科技產業創新專區、捷運黃線與捷運紅線延伸至路竹段，都是實實在在的建設高雄。我是高雄子弟，也特別有感。」陳其邁表示，改革的過程無比艱困，但落實承諾是政治家與政客最大的不同，「年金改革、追討黨產、實現平權，蔡英文總統推動的每一個改革，可能都是損失選票，以自己的政治生涯作賭注，但她是為台灣做對的事」，「我相信蔡英文總統是最適合帶領台灣的領導人。下周的初選民調，請跟蘇院長及我一起支持蔡英文總統」。