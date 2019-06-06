批韓、郭「作弊」 柯P：國民黨恐怕會被取消考試資格

2019-06-06 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲曾說過自己在美國考65分，中國大陸考55分，他今晚接受《台視》專訪時直言，其實美中的考卷題目一樣，但是答案不一樣，除非見人說人話，見鬼說鬼話，否則怎麼可能會高分。自己也沒有完全按照美國的意思，雖然我們是好朋友，但也不能要求他去做這個、那個，所以美國考65分，中國大陸不滿意，但55分還有補考資格。

至於其他藍綠候選人的分數呢？柯文哲表示，他們都可以單科考很高，像是蔡英文總統那邊是80分，但中國大陸那張考卷就被當掉。

柯文哲笑說，國民黨的兩位候選人（指高雄市長韓國瑜、鴻海集團董事長郭台銘）會在相同考卷，寫不同答案，這個涉嫌作弊，「國民黨恐怕會被取消考試資格」。

柯文哲還說，自己不管在哪個位置，答案都不會改變，也不會在相同考卷，寫不同答案，因為覺得要誠實。

柯文哲表示，美中對抗就是未來15年的世界局勢，但這非亞太之福，也不是世界之福，有個和平、穩定發展的全球化秩序，對世界上任何國家都是好的，但美中大戰打下去，人人倒楣。

柯文哲還說，大家常常在講兩岸關係，但其實哪有什麼兩岸關係，只有中美對抗下的台灣問題，所以自己主張「親美友中」，和美國維持友好關係，卻也不必因此對中國大陸惡言相向。

柯文哲直言，自己比較擔心是台灣政治人物利用美中對抗局面，拉高統獨對抗的議題，以謀取政黨、個人利益，這反而有損台灣整體利益，所以自己不太贊成。