兩岸不是外交、國際關係 柯P今提五個互相、兩個原則

2019-06-06 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲今晚接受《台視》專訪，大談自己對兩岸關係的看法，認為現階段務實的做法， 是沒有爭議的部分先處理，先增加交流、促進彼此的善意，除了「五個互相」是兩岸交流的基本立場外，還要有「兩個原則」，分別是「遵守體制」、「改善現狀」。

柯文哲還引用中國大陸國家主席習近平的話，指「尊重台灣同胞自己選擇的社會制度和生活方式，完全理解台灣民眾的特殊心態，兩岸民眾也要將心比心。」這段話在他聽來，就是一種互相諒解的態度。

柯文哲也說，中國大陸在處理台灣應該要用更寬容的心態，像是WHA就覺得很不好，把台灣排除在世界防疫體系之外，他一定覺得你哪有對台灣人民好，那種怨恨感，導致現在兩岸關係還是很緊張，這在政治戰略上絕對是扣分，只會讓台灣人更不喜歡你。

柯文哲說，兩岸間還是要遵守體制，像是中華民國體制處理兩岸事務是由陸委會，這很清楚說明，兩岸事務不是外交、國際關係，而是有專屬定位的兩岸關係；改善現狀而不是維持現狀，因為現狀就是僵局。