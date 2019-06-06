兩岸為何僵局？ 柯P批蔡英文：把對中國強硬當作強心針

2019-06-06 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲今晚接受《台視》專訪，暢談自己對雙城論壇、兩岸關係的看法。柯文哲表示，目前的兩岸僵局可以分為內、外兩部分，其中內部因素是因為總統蔡英文執政不利，把強硬對待中國大陸當作強心劑：外部因素則是美中對抗的國際局勢，蔡英文明顯偏向美國，也讓台灣失去兩強遊走的空間。

柯文哲表示，蔡英文政府民意支持度偏低的情況下，逐漸失去主導議題的能力，去年九合一選舉大敗後，感覺蔡英文對中國大陸態度更趨強硬，或許是把強硬對待大陸當作強心劑。

至於對未來兩岸交流的態度，柯文哲說，對立、仇恨會有好處，兩岸可以和平發展還是兩岸人民共同的願望，所以自己推動兩岸交流的目的，就是希望兩岸關係可以和緩點，大家可以和平相處，人民可以過好一點的生活。提「兩岸一家親」，就是要降低兩岸緊張氣氛，降低衝突的可能性。

不過柯文哲也說，台灣和大陸間還是同文同種，有很多共同的歷史記憶，這也確保兩岸在交往的時候有共同的基礎，不過有隔閡也是事實，所以要至少留下一個互相解決問題的空間，因此主張保持善意、互相交流是好的。

對於「九二共識」、「一個中國」、「一國兩制」等議題，柯文哲說，九二共識已經被標籤化，很多人一聽到就好像過敏，情緒不高興，最後變成為了反對而反對，所以或許應該要提出些雙方都可以接受的新說法。