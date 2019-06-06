雙城論壇卡關？ 柯Ｐ今接受專訪隔空向中國大陸喊話

2019-06-06 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



「台北、上海雙城論壇」原傳出要在本月舉行，不過至今沒有下文。台北市長柯文哲今晚接受《台視》時，隔空和中國大陸喊話，強調雙城論壇沒道理不繼續辦下去，應透過兩個城市交流，讓雙邊人民有更多認識和交流的機會，增加善意，也讓兩岸關係朝正向發展。

不過值得注意的是，曾經說過一談到兩岸議題就是「照稿唸」的柯文哲，今晚接受專訪時，很明顯看得出來有準備「講稿」，且時不時就會看著唸一下。

柯文哲表示，對於兩岸交流的基本態度就是「促進交流、增加善意」，秉持「互信態度」、「兩岸一家親」的精神，以及五個互相「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」。

柯文哲還說，只要是有利於雙方人民福祉，有利於兩岸關係和平發展的，都不會拒絕，也會努力去做。

至於今年的雙城論壇主題，柯文哲表示，由於雙城論壇是目前兩岸唯一的官方聯絡管道，因此建議擴大合作範圍，從原本的台北、上海，擴大到北台灣和長三角的經貿交流合作，這也有助於提升台灣經濟的整體動能。

此外，由於柯的支持者是年輕人，一向重視青年，所以也很關心在中國大陸就學、就業的年輕人。柯文哲表示，今年雙城論壇的交流方向，雙方還在切磋中，分論壇則是分為青年、經貿、市政學習三面向。