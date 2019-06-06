民調抽樣查驗 羅文嘉：沒有任何舞弊、作假、掉包可能

2019-06-06 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨秘書長羅文嘉。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨總統初選民調將於下周一進行，黨中央下午邀集蔡、賴雙陣營代表赴中央黨部查驗母體抽樣程式，並在雙方代表及律師等人見證抽出廿五套樣本，燒成光碟封存留用。黨秘書長羅文嘉說，這次納入手機，整個流程從嚴，加入多道程序確認，並經雙方代表確認，抽樣過程及母體沒有任何舞弊、作假、掉包的可能，坊間的傳聞都不會發生。

在查驗完成後，羅文嘉向媒體說明整個流程。他表示，六月十號要執行的樣本在今天下午已經全部抽出完成，正式抽前，有讓雙方檢查程式，也用程式進行母體抽樣檢測，程式跑完手機、家戶的測試，前後對比後，抽出燒到光碟，檢查後再分燒到二十五片，全部程序完成後，每個人在光碟上彌封簽字，送進保險箱，雙方代表全程參與、全程錄影。

羅文嘉說，有人質疑會在抽樣裡做文章，如去蒐集很多變化號碼，灌到抽樣母體，就對自己有利，但這種事情不會發生，因為抽樣母體，市話是根據一年前的電話簿，每一筆都已經過檢查，讓民調委員翻頁看號碼是否一致；手機也是根據NCC上一季發出的字首五碼核配表，共有二千九百萬筆號碼，後五碼隨機抽樣，沒有任何灌電話的可能。

至於電話樣本是否可能在送往民調公司執行時，遭到「中途掉包」？羅文嘉說，民調公司的電腦裡會是空的，只會抓進光碟中要執行的資料。燒錄完光碟後，都有現場簽名、封存，證明不會被掉包。

也有人質疑指抽樣程式可能對特定區域電話有利？羅文嘉解釋，抽樣程式的原碼都有程式專家進行測試，這個程式也一直保留，程式設計有無問題，以後也可以做檢查。執行系統的電腦都是斷網、電腦資料清空，只有中央黨部給民調公司的光碟片資料，屆時也會再次檢查，不會有民調公司又另外暗藏其他抽樣系統的問題。

羅文嘉說，民調執行結束後，還會調通聯記錄，事後比對抽樣樣本，看與實際撥出去的號碼是否一致，「這是最好的證明」。

對於訪員部分，羅文嘉也說明，民調公司有自己的監測員，黨部有自己的監測員，雙方也會派出觀察員，現場隨機跳聽，一旦發現有訪員回答A卻紀錄B這個狀況，這個訪員就要暫停，回頭聽錄音檔內容，看當時是否記錄錯。若繼續有此狀況，就會將該訪員撤換。

羅文嘉表示，對於一人多隻手機號碼，或是家裡有多隻市話號碼，這沒辦法處理。然而，手機抽樣母體二千九百萬個號碼，只會抽出一萬5千個樣本，手機號碼被抽到的機率萬分之五，家戶電話被抽到的機率則是千分之一點九，機率非常低。即便有兩隻、三隻號碼，被抽到的機率都非常低。