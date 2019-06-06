親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國民黨初選競逐
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
公投脫鉤大選？
紙容器回收困難
政治
軍事
綜合
挑戰！十年有成

姦淫25女學生且指定處女 慈善企業家趙志勇死刑伏法

「為不會發聲的動物爭福利」 五名藍綠立委獲表揚

2019-06-06 17:56聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

五大動保團體2015年組成「國會動物保護貢獻獎評審團」，評選每一屆對動物福利、權利有具體貢獻的立委，今年是第二次舉辦，評選第九屆立委，總計有五名立委獲獎。國民黨立委王育敏推動非法繁殖場提高罰則、禁止化妝品動物實驗等，連續兩屆被表揚；民進黨立委吳思瑤、陳曼麗、蘇巧慧及國民黨立委陳學聖，也在各領域為動物發聲，首次獲獎。

國會動物保護貢獻獎評審團指出，獲獎資格包括在同伴動物、野生動物、經濟動物、實驗動物、展演動物的權利與福祉的立法與修法上、行政監督及預算審查上有具體貢獻。

王育敏連續兩屆榮獲動保國會貢獻獎，評審團認為，她致力推動多項動保法修正案三讀，包括提高非法繁殖場罰則、禁止化妝品動物實驗、禁食貓狗肉、動保教育課程納入12年國教課綱等，對台灣的動保實績，有具體與深遠貢獻。

吳思瑤從市議員到立法委員期間，持續關心動保法案，針對「零撲殺」政策，積極協調民間團體與政府部門，進行全面檢討與改善；並促成寵物登記結合戶役政系統的可行性研究，也推動校園友善犬計畫和動保教育。

陳曼麗從NGO轉換領域進入國會，關心的動保領域既廣且深，並帶動民眾對動保法案的支持，例如反對開放賽馬博弈、討論森林法中宗教放生與狩獵議題、外籍勞工因不諳台灣法律導致屠狗食狗、關注瀕危物種的復育工作等。

陳學聖長期關注動保議題及動保法案，例如血清馬、軍人虐狗、學生虐鳥、食用狗肉案，除了持續投入動保法、野保法的相關修法工作以外，近年更關注保護藻礁議題，協助現勘及舉辦說明會、公聽會。

蘇巧慧則是積極提出並連署動保法修法案，主張政府部門應保護所有種類的勞役犬及訓練中的犬隻，並支持設立動保警察；近期更積極促成建立獸醫助理制度，維護動物福利。

動保團體表示，動保運動下一階段重大課題包括動物權入憲、瀕危滅絕物種入專法、成立動保警察、動保與動保法通盤檢討，盼獲獎立委持續關注。

「國會動物保護貢獻獎評審團」由台灣動物保護行政監督聯盟、中華民國關懷生命協會、台灣防止虐待動物協會、中華民國保護動物協會、中華民國獸醫師公會全國聯合會等五大動保團體所組成，10日中午舉辦頒獎典禮。該獎項每屆立委只舉辦一次，上次是2015年評選第八屆立委，得主為丁守中、王育敏、田秋堇、林淑芬與蕭美琴。

動保團體將頒獎給對動物保育有具體貢獻的立委。圖為台灣瀕絕野生動物石虎。圖／農委會...
動保團體將頒獎給對動物保育有具體貢獻的立委。圖為台灣瀕絕野生動物石虎。圖／農委會提供
分享

動保法獸醫師王育敏
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

馬是黑韓影武者？邱毅：有這能耐還會背「無能」罵名？

2019-06-06 17:36

台美事務委員會揭牌 蔡英文：台美關係創下新里程碑

2019-06-06 16:56

重新審視自貿區政策的利弊得失 此其時矣

2019-06-06 16:22

王定宇：台索外交沒有生變 索國外長擬訪台

2019-06-06 16:08

台灣美國事務委員會揭牌 蔡英文重申維護民主台灣

2019-06-06 15:59

普悠瑪事故 台鐵3前局長加重記過 政院將核定

2019-06-06 15:59

台美會揭牌 酈英傑盼在新名字下持續雙邊合作

2019-06-06 15:40

「韓粉韓黑都討厭我」 羅智強PO文自清：只說公道話

2019-06-06 15:32

中選會增1500投票所 王鴻薇：長者、身障須設快速通道

2019-06-06 15:32

藍議員為朱立倫慶生 綠議員：蠢畫面

2019-06-06 14:28

桃園社宅警消保留戶提高到20% 徐國勇：鄭文燦答應了

2019-06-06 13:36

反核團體：核四商轉公投案登載不實 中選會應撤銷

2019-06-06 13:25

搬出韓與館長對談 陳致中：打臉韓國瑜打到宇宙盡頭

2019-06-06 13:09

韓國瑜高雄民調出爐！滿意度4成4、逾6成反對帶職參選

2019-06-06 12:56

【即時短評】王金平退出 國民黨初選 展開新的一頁

2019-06-06 12:48

文策院最快6月下旬掛牌 拚5年讓台灣文化變亞洲潮流

2019-06-06 12:27

王定宇：與索羅門外交沒生變 索國外長正計劃訪台

2019-06-06 12:19

警大畢業典禮 蔡英文：對得起身上制服 就是人民英雄

2019-06-06 12:15

童仲彥爆新女友是館粉：我超吃館長的醋

2019-06-06 12:11

蘇貞昌要李進勇維護選舉公正公平 讓國人滿意

2019-06-06 12:04

統籌分配款再不給 侯友宜：新北3年後破產

2019-06-06 11:57

拚長照 顧立雄擬拉保險業資金進日照中心、銀髮住宅

2019-06-06 11:50

影／陳水扁加場高雄簽書會 手不抖簽好簽滿扁迷開心

2019-06-06 11:35

網友指王浩宇有愛滋？ 王：沒驗出請他捐育幼院100萬

2019-06-06 10:51

台美國安高層會面 卜睿哲：不該視為美對蔡的支持

2019-06-06 10:35

蔡英文主持警察大學畢業典禮 今年共537名畢業生

2019-06-06 10:15

【重磅快評】蓋高鐵比路平專案複雜多了

2019-06-06 09:28

我邦交現警訊 索羅門外長：100天決定斷交否

2019-06-06 00:27

FBI校友下周首在台聚會 我女調查官亮眼

2019-06-06 00:26

防選舉亂象重演 明年大選增設1500投票所

2019-06-06 00:12

蔡總統參觀雅虎 勾起六、七年級生「即時通」回憶

2019-06-05 23:33

北市5選區／綠營徵召或禮讓時力 尚未定

2019-06-05 23:21

基隆藍委初選 宋瑋莉勝出

2019-06-05 23:21

北市5選區／藍委初選 林郁方打敗鍾小平

2019-06-05 23:18

朱立倫與傅達仁子對談：台灣應考慮開放安樂死

2019-06-05 22:48

中央社澄清 照片圖說未寫韓國瑜提恢復18%

2019-06-05 20:22

索羅門要斷交？外交部：支持台索關係者仍占多數

2019-06-05 19:21

卜睿哲評美對台政策 像精神分裂

2019-06-05 19:19

59歲的台灣男孩？老天鵝：全台一半以上的人都是受精卵

2019-06-05 19:01
看更多

熱門文章

震撼！ 王金平不參加黨內初選 聲明全文

2019-06-06 11:10

內幕／王金平不參加黨內初選 竟與韓國瑜有關

2019-06-06 12:17

深夜大暴走 郭台銘：特定媒體抹黑我「忍無可忍」

2019-06-06 00:57

59歲的台灣男孩？老天鵝：全台一半以上的人都是受精卵

2019-06-05 19:01

王金平將宣布不參加初選？ 國民黨總統初選出現變局

2019-06-06 10:46

陳彥博嘆「午夜場沒賣1張票」 韓國瑜明率團隊觀看力挺

2019-06-05 21:15

王金平不參加黨內初選 葉毓蘭、朱學恒這樣解讀

2019-06-06 13:02

吳子嘉爆料急煞有內幕？ 謝寒冰：發現自己可能被騙了

2019-06-06 11:54

路透：美擬售台M1A2戰車等武器 價逾20億美元

2019-06-06 03:32

韓國瑜高雄民調出爐！滿意度4成4、逾6成反對帶職參選

2019-06-06 12:56

陳破空指韓流是民粹 孫大千說他是蔡英文助選團

2019-06-06 08:17

鐵盒便當3道坎 公部門破功

2019-06-06 00:35

「要是能重來 我選其邁」 他改編歌曲諷韓國瑜選總統

2019-06-06 09:48

王金平的震撼 韓國瑜聲明：王院長留在黨內共同奮鬥

2019-06-06 14:30

雄風飛彈之父韓光渭辭世 享壽89歲

2019-06-05 22:13

將與台斷交？索羅門外交部長：100天內決定

2019-06-05 18:47

徐旭東暗酸韓國瑜 韓：千萬不要抵制某一家公司

2019-06-06 12:15

打破非軍事對抗 德國擬派軍艦穿越台灣海峽

2019-06-06 16:10

王金平退出國民黨總統初選 郭台銘：能體會王的委屈

2019-06-06 11:59

談能源 賴清德：核四根本無法重啟

2019-06-05 22:37

小時就有神明罩？郭靠媽祖 朱有關公 韓國瑜險闖淡水河

2019-06-06 08:00

正妹夢想從軍 簽志願役卻失望：部隊只剩救災掃地功能？

2019-06-06 15:28

FBI校友下周首在台聚會 我女調查官亮眼

2019-06-06 00:26

中央社澄清 照片圖說未寫韓國瑜提恢復18%

2019-06-05 20:22

韓粉盼他「回娘家」 雲林6月15日將辦韓國瑜造勢大會

2019-06-05 18:35

王金平不參加初選 韓國瑜：嚇一跳！他一定有自己想法

2019-06-06 13:01

賴清德稱核四無法重啟 台大醫嗆：別用意識型態誤國

2019-06-06 07:52

綠智庫最新民調 三腳督蔡英文落後比賴清德少

2019-06-06 14:12

郭台銘今下午會面5人小組 將堅持納手機民調

2019-06-06 09:02

美女調查官FBI結訓 挑戰陸戰隊級體測

2019-06-06 06:57

拒絕國民黨初選 蔡詩萍：王金平掀開反韓鍋蓋！

2019-06-06 15:30

碧潭划龍舟手握飲料杯 郭台銘豪氣：總統大位我一手掌握

2019-06-06 09:10

王金平聲明退出初選 藍委：不要衝動

2019-06-06 12:05

挺郭挺韓延燒 藍中常委劍指馬郝

2019-06-05 23:43

確定參與國民黨總統初選 張亞中上午繳5百萬作業費

2019-06-06 11:01

【重磅快評】蓋高鐵比路平專案複雜多了

2019-06-06 09:28

老是被黑 韓國瑜：我寧願乾淨的輸，不願骯髒的贏

2019-06-06 10:45

最新消息！王定宇：美媒報導德國可能派艦穿越海峽

2019-06-06 16:19

影／國軍有感進步！艦艇兵換裝 從頭到腳更有戰鬥力

2019-06-06 16:08

國民黨初選台灣異象 沈富雄：韓粉惹的 唯韓能解

2019-06-06 12:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top