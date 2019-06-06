「為不會發聲的動物爭福利」 五名藍綠立委獲表揚

2019-06-06 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



五大動保團體2015年組成「國會動物保護貢獻獎評審團」，評選每一屆對動物福利、權利有具體貢獻的立委，今年是第二次舉辦，評選第九屆立委，總計有五名立委獲獎。國民黨立委王育敏推動非法繁殖場提高罰則、禁止化妝品動物實驗等，連續兩屆被表揚；民進黨立委吳思瑤、陳曼麗、蘇巧慧及國民黨立委陳學聖，也在各領域為動物發聲，首次獲獎。

國會動物保護貢獻獎評審團指出，獲獎資格包括在同伴動物、野生動物、經濟動物、實驗動物、展演動物的權利與福祉的立法與修法上、行政監督及預算審查上有具體貢獻。

王育敏連續兩屆榮獲動保國會貢獻獎，評審團認為，她致力推動多項動保法修正案三讀，包括提高非法繁殖場罰則、禁止化妝品動物實驗、禁食貓狗肉、動保教育課程納入12年國教課綱等，對台灣的動保實績，有具體與深遠貢獻。

吳思瑤從市議員到立法委員期間，持續關心動保法案，針對「零撲殺」政策，積極協調民間團體與政府部門，進行全面檢討與改善；並促成寵物登記結合戶役政系統的可行性研究，也推動校園友善犬計畫和動保教育。

陳曼麗從NGO轉換領域進入國會，關心的動保領域既廣且深，並帶動民眾對動保法案的支持，例如反對開放賽馬博弈、討論森林法中宗教放生與狩獵議題、外籍勞工因不諳台灣法律導致屠狗食狗、關注瀕危物種的復育工作等。

陳學聖長期關注動保議題及動保法案，例如血清馬、軍人虐狗、學生虐鳥、食用狗肉案，除了持續投入動保法、野保法的相關修法工作以外，近年更關注保護藻礁議題，協助現勘及舉辦說明會、公聽會。

蘇巧慧則是積極提出並連署動保法修法案，主張政府部門應保護所有種類的勞役犬及訓練中的犬隻，並支持設立動保警察；近期更積極促成建立獸醫助理制度，維護動物福利。

動保團體表示，動保運動下一階段重大課題包括動物權入憲、瀕危滅絕物種入專法、成立動保警察、動保與動保法通盤檢討，盼獲獎立委持續關注。