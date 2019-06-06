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馬是黑韓影武者？邱毅：有這能耐還會背「無能」罵名？

2019-06-06 17:36聯合報 記者黃國樑╱即時報導

國民黨前立委邱毅（左）、馬英九（右）。 聯合報系資料照
國民黨前立委邱毅（左）、馬英九（右）。 聯合報系資料照
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馬英九是否就是黑韓影武者？國民黨前立委邱毅今天挺身為馬英九辯護，他在臉書貼文說，他一向不喜歡馬英九，但這次他要為馬英九説幾句公道話！

他表示，昨天被認定全力挺韓的《中國時報》以斗大的標題刊登一則新聞，指馬英九「操盤抗韓，是黑韓滅韓的幕後影武者」。這則新聞使郭台銘震怒，大駡《中國時報》是「黑郭的總司令部」、「破壞國民黨團結的元兇」、「最大的假韓粉」，甚至用了「罪大惡極」等強烈字眼，顯示郭台銘內心之憤怒已達爆表程度。

邱毅說，郭台銘投入2020大選，馬英九應該給了正面的建議，説「馬英九是郭台銘參選的推手」，他認為是公允的評論，但是若上綱到指馬英九是黑韓抗韓滅韓的影武者，就完全是胡說八道了！

他表示，為什麼是胡說八道呢？這麼大的媒體集團還能不了解馬英九？馬英九要有能耐組織個集團去抗韓毀韓，就不會八年執政被民進黨修理的丟掉政權，還留下「無能」的千古罵名。一般庶民不懂心生誤解也就罷了，資深媒體還能如此渲染，就顯得別有用心居心叵測了！

他說，其實就目前國民黨初選態勢，韓國瑜勝算在八成以上。既已勝券在握，就應該表現出有容乃大的胸懷，以方便初選後的整合，現在還把馬郭做如此糟蹋汚蔑，不是反而為韓國瑜多方樹敵，自殘手腳嗎？

邱毅表示，大部分國民黨支持者都痛恨蔡英文，厭棄民進黨，希望終結苦日子。對馬英九雖存在不滿，卻不希望黨內互打，對馬英九做不實過火的指控，從而破壞黨內團結。他已經勸過韓粉好幾回了，韓國瑜制勝之道在「尊馬吳，友郭朱王」，只有團結了內部，才能打敗蔡英文排山倒海的攻勢。再説一次，看蔡英文對付賴清德的兇殘陰狠，就可想像未來幾個月，她會如何不擇手段打選戰了，真心支持韓國瑜者豈可不慎！

馬英九韓國瑜郭台銘
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