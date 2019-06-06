韓國瑜要選總統 陳致中：不尊重市民

2019-06-06 16:33 中央社 高雄6日電



高市議會民進黨議員陳致中質疑市長韓國瑜下個會期會不會列席備詢。記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook 高雄市議員陳致中今天陪同父親陳水扁出席在高雄的簽書會，他說，韓當初與網紅「館長」對談還言猶在耳「不會中途溜之大吉」，現在有臉放下高雄選總統，是不尊重市民。

陳致中說，市長的表現是幾分，不是市長自己打分數，也不是議員自己打分數，而是全體市民一起來打分數。在他來看「係拿嘸分數」，因為韓對議員不尊重、對市民不尊重；如果有尊重，就不會放著市民去選總統。

陳致中提及韓國瑜在市長選前接受網紅「館長」陳之漢訪問時，談到有些政治人物做到一半就中途落跑、溜之大吉，對此有何看法？如何保證自己不會這樣？韓市長當時還信誓旦旦，提到若當選表示高雄市民對他有高度期待，所以會好好做，不會中途溜之大吉，這樣是對不起市民。

陳致中將韓國瑜與「館長」對話的影片放在臉書，指「今天重看這段訪問，完全打臉韓國瑜打到宇宙的盡頭去了。」他請韓市長回頭看看當初對高雄市民的保證，今天還有臉放下高雄，說話不算話，這種人要打自己的分數還是不用了。

在高雄市議員鄭孟洳及前議員鄭新助安排下，前總統陳水扁上午在陳致中九如路服務處騎樓舉行簽書會。陳水扁全程未受訪，但可以看的出心情不錯，面帶微笑、顫抖右手幫扁迷簽書，不時向粉絲說「謝謝」，也和熱情的民眾合照。

今天現場有上百人排隊拿著書、扁帽及競選旗幟簽名。陳水扁停留約一個半小時，簽書300本，阿扁不僅為讀者簽書，陳致中說，醫療小組有交代要增加這社區交流活動，相信這是情境式的治療對病情改善有幫助。