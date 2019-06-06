台灣美國事務委員會揭牌 蔡英文重申維護民主台灣

2019-06-06 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



蔡英文總統（左）、美國在台協會處長酈英傑（右）共同主持台灣美國事務委員會更名揭牌儀式。聯合報系記者曾學仁／攝影 分享 facebook 蔡英文總統今天下午出席「台灣美國事務委員會揭牌典禮」，重申維護民主台灣的決心，她致詞時表示，「民主對我們來說不是一個口號，而是人民的生活方式、是維護人民尊嚴的基本價值。基於對民主價值的共同承諾，她會確保台美關係穩健前進，一起推動更自由、開放的印太區域。」

蔡總統表示，今天很高興跟大家一起見證「北美事務協調委員會」更名，從今天開始，北協正式揭牌改名為「台灣美國事務委員會」。在「台灣關係法」立法40周年的這一年，透過雙方累積的互信和默契，「我們以實際行動，為台美關係創下新的里程碑。」

蔡總統指出，回顧40年前，也就是1979年，美國依據台灣關係法規定，成立「美國在台協會」（AIT）作為執行美國政府和台灣相關事務的代表機構。同一年，我國也設立「北協」作為AIT的對應機構。

蔡總統提到，在當時外交處境艱難的時刻，我國以務實的態度，將對美事務的機構稱為「北協」。不管是40年前或現在，「我們一直相信無論面對任何困境，歷史將站在堅守價值的人們那一邊。」

蔡總統說，經過40年來的努力，今天台灣和美國的夥伴關係，不但比40年前更加緊密，更成為了印太地區一股良善的力量。今年，我國也和美國友人一起慶祝「美國在台協會」成立40周年及內湖新館落成。在新館的啟用典禮上，她曾說，在瞬息萬變的世界中，少數不變的事情之一，就是台灣對印太地區和平、安全和穩定的承諾。

蔡總統強調，身為總統，她也要重申維護民主台灣的決心。「民主對我們來說不是一個口號，而是人民的生活方式、也是維護人民尊嚴的基本價值」。基於對民主價值的共同承諾，她會確保台美關係穩健前進、一起推動更自由、開放的印太區域。

美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）致詞時表示，台灣關係法不僅嘉惠美國與台灣人民，也為世界各地人們增益良多。他相信「北美事務協調委員會」改名為「台灣美國事務委員會」後，能更精確地反映此機構在深化及強化美臺友誼方面，日復一日所做出的貢獻。

隨後，總統接受媒體聯訪，對於外傳美國擬售台108輛新型戰車，蔡總統表示，關於軍售這件事情是新聞的報導，等有更進一步確切的消息時，再跟大家說明報告。另外一方面，「我們會持續強化自衛的能力，也會持續做為區域和平穩定的貢獻者。至於國際間對我們的支持，我們相信，經過這一段時間的努力，國際間對台灣的重視，以及對台灣的支持都持續在增加。」