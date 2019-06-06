普悠瑪事故 台鐵3前局長加重記過 政院將核定

2019-06-06 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



宜蘭地檢署今天偵結發生於去年10月21日的台鐵普悠瑪列車翻覆事故。行政責任部分，交通部的懲處名單已呈報行政院，其中，台鐵局前局長范植谷記1大過2小過、前局長周永暉記2小過、前局長鹿潔身記1大過1小過；尤姓司機員因關掉ＡＴＰ及超速，記1大過2小過並撤銷鐵路列車駕駛執照，終身不得擔任司機員。據了解，懲處名單已在行政院最後核定中。

行政院「1021鐵路事故行政調查小組」召集人、政務委員吳澤成今天下午向聯合報記者表示，有關行政懲處的輕重，主要依交通部的建議，但行政院核定時，另提出3點考量因素，以免讓外界感覺懲處僅偏重特定人員的責任。

吳澤成說，首先，交通部引用「超速就要記1大過」的規定懲處尤姓司機員，但司機員在此次事故中的超速，有其他因素干擾，並非自己平白無故超速，因此直接引用規定給予懲處的部分，恐須再作檢討。

其次，吳澤成表示，交通部對於機電相關人員該做未做的事項給予懲處，但運務人員也應該有責任，相形之下，電務人員卻獲得較重懲處，這部分也有檢討必要。

第三，吳澤成指出，有關3位前局長的懲處，除了個案驗收等責任外，也應該一併審究統合性的領導管理責任，才會更加周全。

不過，儘管行政院在核定時提出上述考量因素，但對於相關人員的懲處，主要仍依交通部的建議。

台鐵北迴線普悠瑪列車第4632車次，去年10月21日下午4點48分行近宜蘭縣冬山至蘇新間路段的新馬車站，以高達140公里的時速出軌， 造成車上366人中，18死及2百多人輕重傷，是台灣史上死傷最嚴重的火車事故之一。宜蘭地檢署歷經7個多月追查，今天全案偵結，起訴台鐵局機務處柳姓副處長、吳姓綜合調度所長及尤姓司機員等3人，台鐵局3任前局長范植谷、周永暉、鹿潔身等16人不起訴。

宜檢今天偵結全案，雖認定前3任局長無涉刑事責任不起訴處分，但交通部在今年4月已向行政院呈報行政責任懲處名單。