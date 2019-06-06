「韓粉韓黑都討厭我」 羅智強PO文自清：只說公道話

2019-06-06 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



有網友質疑台北市議員羅智強，為什麼不罵國民黨籍鴻海董事長郭台銘？羅稍早透過臉書回應網友指出，他不會「罵」郭台銘，就如同他不會「罵」韓國瑜；但在郭台銘用「發大財」評韓國瑜時，他就公開「勸」過郭台銘，政見比論是應該的，但「酸」味可以下降一些。

羅智強說，這就像在韓國瑜重話評馬英九前總統時，他也透過多位韓陣營的朋友，「勸」韓國瑜，選舉該爭取每一個加分，而不是讓自己減分，我建議韓要和馬修補，而韓國瑜也聽勸了，後來去參加了馬英九的經濟論壇。對韓國瑜的這個修正，我也公開給予肯定。

至於有網友説，為什麼羅不罵「郭粉」？羅智強表示，當有郭粉把「挺韓國瑜社團」改成「挺郭台銘社團」，他強力砲轟這是一種惡劣的欺騙。是在害郭不是在幫郭。他出來幫馬英九澄清，告訴大家馬英九沒有也不可能「挺郭卡韓」，努力勸和，難道這就代表他不挺韓國瑜嗎？

羅智強強調他「就是堅持講公道話」，所以韓粉討厭他，韓黑也討厭他。但這就是他一路走來堅持的原則，不會因為去年韓國瑜民調輸陳其邁20％全無勝選可能的「現實」，就讓羅智強不去「雪中送炭」挺韓國瑜；這個原則，也不會因為看到韓國到40萬人造勢大成功的「現實」，就「錦上添花」甚至不分清紅皂白地去踩別人來向韓國瑜「效忠」。