證實是真的！雲林女婿韓國瑜15日返鄉參加韓粉造勢

2019-06-06 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林菜農林佳新昨在臉書發文說，6月15日雲林縣將舉辦高雄市長韓國瑜造勢大會，對此，雲林縣多位議員證實此事，今天也在縣議會總質詢時，廣邀縣民出來挺韓，雲林縣長張麗善、縣議會議長沈宗隆也表態支持，並將參與造勢活動。

張麗善指出，雲林鄉親都期待韓國瑜回到故鄉，因此這次活動是韓粉們自發性發起，韓國瑜回到雲林縣來，她受邀一定會參加。

沈宗隆表示，總統大選國民黨初選雖未定，但韓國瑜表態參選意願和聲明，6月1日上凱道造勢大會很成功，韓粉都極力支持韓國瑜選總舉，所以這次自己的女婿要返鄉，大家都要用「疼惜」的心情來參與造勢活動。

縣議員蔡東富說，韓粉最近探聽到韓國瑜要回雲林參加維多利亞畢業典禮，因此想發起造勢活動，他這幾天也打電話到高雄韓國瑜辦公室，證實15日當天下午3到6點，韓國瑜將參加在人文公園的造勢活動。

他表示，這段時間韓市長不斷遭抹黑，身為雲林縣議員，也希望雲林鄉親出來挺韓，所以他與多位議員最近在臉書、LINE等通訊軟體廣發消息，他也自製看板，讓大家知道韓國瑜何時回來、在哪裡舉辦，今天剛好也是議會總質詢，盼透過轉播讓更多人知道。

縣議員黃文祥、蔡明水說，多位民代1日上凱道聲援韓國瑜，結束後很多支持韓國瑜的韓粉，都一直要求雲林女婿回到故鄉，讓雲林在地人幫雲林女婿支持與鼓勵。