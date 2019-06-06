韓國瑜慘輸小英？黃暐瀚：民調誤導視聽、有如強心針

2019-06-06 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



綠營及綠媒連日來密集做民調，名嘴黃暐瀚指出，這些民調結論都是「韓國瑜慘輸小英？」他認為這些是趕在下周一民進黨總統初選民調之前的民調，有如強心針，為蔡總統大大的加持，多讓民進黨支持者期待，小英的民調其實是「慘輸韓國瑜」，民調機構故意單挑「高雄」的結果，有點誤導視聽。

黃暐瀚指出，上Google 打上「韓國瑜 慘輸」兩個關鍵字，馬上會跳出一堆「韓國瑜慘輸小英」的新聞連結。趕在下周一民進黨總統初選民調之前，這個訊息，有如強心針，為蔡總統大大的加持。民調都贏韓國瑜，讓韓國瑜慘輸的小英，多讓民進黨支持者期待？是不是？但問題是，小英的民調，其實「慘輸韓國瑜」，該民調機構，故意單挑「高雄」的結果，有點誤導視聽。

黃暐瀚表示，拿去年六都選前的封關民調來比較，這個民調公司，「相當不準」，新北說蘇輸0.3%，結果輸了29萬；高雄說陳其邁贏了1.1%，結果輸了15萬；台中最誇張，民調顯示林佳龍大贏11.1%，結果，林佳龍輸了20萬票。

黃暐瀚說，民調是一時一地的，而且常常都有其「任務需求」。這份「韓國瑜慘輸小英」的民調，顯然是為了下週即將到來的「英德內戰」熱身，並壯大聲勢，但其準度，可能有很大的改進空間。