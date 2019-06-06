小英上電台鄭文燦探班 主持人邀現任與未來總統合影

2019-06-06 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



亞洲電台主持人謝美英（左起）與蔡英文總統、市長鄭文燦等人趁廣告時間一起合影。記者張裕珍／翻攝 分享 facebook

民進黨內總統初選將展開民調，蔡英文總統今早到桃園亞洲電台接受現場專訪，細數3年來執政成績，身為地主的桃園市長鄭文燦也特地在廣告期間前去探班，兩人閒聊，鄭主動提及元智大學董事長徐旭東被韓粉抵制的轉折，蔡英文聽了也很感興趣，主持人謝美英最後則邀「現任總統與未來總統一起拍照」，小英聽了直虧鄭「你現在已經被定位囉！」

蔡英文今天早上8點到亞洲電台接受現場專訪，專訪過程同步透過直播放送，鄭文燦也趁廣告期間到場探小英的班，表示自己準備要去參加振聲高中畢業典禮，在畢典之前先來電台看看，還主動向蔡英文提到1日晚上受邀參加元智大學畢業典禮的過程，形容生動。

鄭文燦說，自己一走進去元智畢典現場，現場頻頻喊「選總統、選總統」，他則拿起麥克風笑說，「媽祖還沒托夢給我」，但自己會要一步一腳印，幫元智大學圓夢。

鄭說，徐旭東也拿起麥克風說，「鄭文燦這樣才對，有業績才找下個工作，不要沒業績就要立刻要選總統」，小英一聽立刻好奇地問「那個在講誰？」鄭文燦回答「韓國瑜」。

鄭接著說，徐旭東曾在韓國瑜當選高雄市長之後，發表一篇文章表示要公開加碼投資高雄，但韓表明要選總統後，徐又發文章認為不適合，這段影片被學生、媒體討論轉載，韓粉開始抵制遠東集團，說不要去遠東百貨、不用遠傳電信，也不要讀元智大學。