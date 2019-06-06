賴清德參拜鹿港天后宮 高大成陪同批蔡「把人當空氣」

2019-06-06 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



行政院前院長賴清德今天在法醫高大成等人陪同下到彰化縣鹿港天后宮參拜媽祖，賴清德表示，此次參選一定要捍衛台灣主權與民主，有信心可以打敗國民黨候選人，也一定會以以拚經濟為先。

高大成說，比較起來賴清德比較可能會贏，如果輸給韓國瑜，台灣變一國兩制就真麻煩了，蔡英文自己要反省，怎麼還說人民跟不上腳步，人民最大耶，現在民進黨最怕輸了，如果一國二制，台灣就昏了。

賴清德在天后宮主委張偉東等人陪同下向媽祖參拜，賴清德說，他的理念就是能保護台灣主權、維護台灣民主，民進黨在去年九合一選舉後，目前是氣勢最弱最困頓時，但台灣局勢卻是如此危險，因中國國家主席習近平公開講九二共識只有一個中國原則，台灣好不容易已是個主權獨立的國家，且有民主人權的制度，大家一定不能接受犧牲主權，像香港和澳門一樣，此次參選一定要捍衛台灣主權與民主，有信心可以打敗國民黨候選人，也一定會以以拚經濟為先。

高大成說，先前他也支持蔡英文，但她若民調起不來，去年輸這麼多，自己要反省，但蔡英文卻不反省，去年1124輸成這樣「可以看嗎？這一定有問題」，而賴清德是不可能當副手的。