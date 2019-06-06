桃園社宅警消保留戶提高到20% 徐國勇：鄭文燦答應了

2019-06-06 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



中央警察大學今天舉辦畢業典禮，由蔡英文總統主持，內政部長徐國勇致詞提到，一般社會住宅保留5％給警消，保二基地興建的警消社宅留給兩線一以下同仁申請；徐也提到，他前2天向桃園市長鄭文燦要求，要桃園市最好的社宅警消保留名額從5％，提升到20％，鄭也答應了。

徐國勇說，今到場觀禮的警政署長陳家欽、消防署長陳文龍、海巡署長陳國恩、矯正署長黃俊棠，及移民署副署長梁國輝，都是大家的學長。

警察大學是文武雙全的學校，培育允文允武的人才，對於家長子女未來工作的風險，他保證各單位將竭盡所能，提供最好設備、訓練，指揮與管理，以安全為最重要原則。

徐並以自己唸大學時老師給他的一句話勉勵畢業生，「生命的目的不是在追求避難所」希望大家能放在心中，因為承擔必然的風險，這就是警察的工作。

徐國勇說，總統提到社會住宅保留5％給警消同仁，他前幾天和桃園市長鄭文燦談到，桃園最重要的社宅就在捷運站旁邊，能否將最好的社宅，把保留警消名額從5％，提升到20％，鄭也答應了。

另外，保二總隊1.4公頃基地會全部蓋成社會住宅，經警政署、營建署協調後，資料已送到他部長桌上批了並經總統同意，未來將百分百提供給警消；但他也補充，這處社宅只提供給警正四階，也就是兩線一以下的基層警員才可以申請。

今天警大包含博士、碩士及學士共537名畢業生，其中外籍生部分，碩士班有5個印尼籍、3個泰國籍、2個史瓦帝尼籍。