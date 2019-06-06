反核團體：核四商轉公投案登載不實 中選會應撤銷

2019-06-06 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



黃士修所提「重啟核四」公投案主文為「您是否同意核四啟封商轉發電？」中選會在3月19日經委員會議審議認定合於規定。鹽寮反核自救會及反雙溪水庫自救會等團體，今天赴中選會樓下抗議，質疑核四商轉公投案理由書，使公務員登載不實，中選會應該立即撤銷理由書。

鹽寮反核自救會總幹事楊木火表示，中選會在核四公投案審查時，犯了一個很大的失誤。中選會之所以沒開聽證會，是因去年宋雲飛提「您是否同意：核四啟用商轉發電？」公投案時，已開過聽證會，但仔細對比發現，兩案的理由書並不同，中選會竟未經舉行聽證會釐清求證，3月19日就開會審議，即認定此公投案合於規定。

另外，楊也提到，「核四商轉公投案」理由書第一頁，指出2014年，核四通過系統試運轉測試，絕非事實。楊質疑，核四至今尚未放入任何一根燃料棒，完全沒做「熱測試」，怎可能完成整個試運轉測試？這不是癡人做夢？

楊也說，理由書第二頁提到「兩年內可以放燃料發電，三年內做完熱測試就可以商轉」，這也是錯的，他提到，3月19日中選會開會之前，原能會主委謝曉星已在立院教育及文化委員會回答立委質詢，提及現階段要重啟核四保守預估至少須10年，也就是說，啟封、發電至少要10年，我國核電安全主管機關是原能會，核四何時可以商轉，絕對不是黃士修說了算！