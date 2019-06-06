韓國瑜高雄民調出爐！滿意度4成4、逾6成反對帶職參選
高雄市長韓國瑜已表態投入國民黨總統初選，並在凱道成功造勢，八日移師花蓮，南方聯合問政辦公室公布委託山水民調所作選舉民調，結果顯示高雄市長韓國瑜的施政不滿意度超越滿意度，並有超過六成的人反對他帶職參選，年輕、高學歷民眾傾向不同意韓帶職參選。
這項民調顯示，有48.9%高雄市民不滿意韓國瑜的施政表現，44.4%滿意，6.7%無意見；4月3日韓國瑜就職百日時的不滿意度30.0%，滿意度61.3%，滿意度下滑16.9%。
另外對於韓國瑜參選總統，有59.6%高雄市民表示不贊成，36.9%贊成，3.4%無意見。是否帶職參選，20~29歲有72.4%反對，30~39歲有61.6%反對，40~49歲有59.7%反對。
本次民調訪問地區為高雄市，對象為設籍高雄市20歲以上成人，以高雄市地區住宅電話用戶為抽樣架構隨機抽樣，訪問日期為6月2日到4日，有效樣本1088人，在95%的信心水準下抽樣誤差約為正負2.97%。
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