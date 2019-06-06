【即時短評】王金平退出 國民黨初選 展開新的一頁

2019-06-06 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李光儀 ╱即時報導



退出黨內初選，接下來不外乎兩種選擇，一是自行參選到底，一是退出選舉。可是王金平卻另闢蹊徑，退出初選，不表態是否自行參選。對於整個國民黨初選乃至大選、選後布局，都將或多或少產生影響。

這個退出初選的舉動，首先影響的，當然是國民黨的初選名單少了一個人，從四強相爭變成三強爭雄。平心而論，如果初選戰到底，王金平要贏過另外三個人，機會微乎其微。因此理性的抉擇，應該是如何把自己的影響力極大化。

當王金平退出後，他的支持者會流向何方，成為關鍵。如果流向韓國瑜，情勢可能變成一人獨大。如果流向郭台銘，就變成兩強相爭。如果流向朱立倫，就變成三強鼎立。若說這是國民黨內的關鍵少數，並不為過。

退出初選後，王金平很可能成為其他三人爭取的槓桿。對王金平而言，他退，可在三人當中選擇合作對象，穩固甚至擴大自己在黨內影響力，甚至在大選或選後的黨內權力分配，扮演相當角色。進可靜觀其變，如果國民黨的自相殘殺，讓他得到漁翁得利的機會，等到國民黨初選結束，他再自行參選，也為時未晚。

由於王並未宣布自行參選到底，國民黨也沒有理由對他開鍘。倒是沒有初選壓力後，他可以繼續厚植實力。這厚植的實力就算未必一定為國民黨所用，累積的實力越大，就增加越多自己將來叫牌，甚至另起爐灶的本錢。

沒有了初選舞台，王金平這番作法，也不是沒有風險。如果他並未能鞏固自己的支持基礎，馬上遭到其他人蠶食鯨吞，那麼自然就只能逐漸淡出這場選戰。從政治操作看，王金平退出初選，又不宣布參選到底的決定，確實是在當今藍營選戰格局下，把自己影響力極大化的唯一作法。

王金平的決定，讓這場國民黨初選之戰，又展開了新的一頁。